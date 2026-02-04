Σάρον Όζμπορν: «Το γυρνάει» στην πολιτική - Θέλει να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ

Η Σάρον Όζμπορν (Sharon Osbourne), γυναίκα του Όζι Όζμπορν αποκάλυψε ότι «σκέφτεται σοβαρά» να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ.

Η Σάρα Όζμπορν είναι μάνατζερ μουσικών, όπως ήταν και του άντρα της πριν φύγει το 2025 από τη ζωή. Είναι επίσης τηλεοπτική προσωπικότητα.

Η «πολιτική της πρόθεση» ανακοινώθηκε σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφο στο κόκκινο χαλί των φετινών βραβείων Grammy.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η δημοσιογράφος του Billboard είπε στην Σάρον Όζμπορν ότι έλαβε επαίνους για το πόσο καλά μίλησε σε μια από τις εκδηλώσεις για τα Grammy πριν από την τελετή απονομής των μουσικών βραβείων.

Απαντώντας, η Σάρον Όζμπορν ευχαρίστησε την παρουσιάστρια για το κομπλιμέντο της και άφησε να εννοηθεί ότι η δεξιότητά της μπορεί να της φανεί χρήσιμη σύντομα, καθώς «σκέφτεται σοβαρά να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ».

Στη σύντομη συνέντευξη δεν είχε χρόνο να εξηγήσει γιατί θέλει να θέσει υποψηφιότητα ή σε ποιο στάδιο έχει προχωρήσει η διαδικασία.

Όπως ανέφερε το GB News ενόψει των βραβείων Grammy, η Όσμπορν είπε ότι σκέφτεται να ασχοληθεί με την πολιτική στην πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού έμαθε ότι κάποιος με καταδίκη για τρομοκρατία φέρεται να επιδίωκε μια θέση στο δημοτικό συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ.

Στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy, η Σάρον Όσμπορν και τα παιδιά της, Κέλι και Τζακ, ήταν παρόντες στο κοινό όταν οι Post Malone, Slash, Chad Smith, Duff McKagan και άλλοι απέδωσαν συγκινητικό φόρο τιμής στον αρχηγό των Black Sabbath ερμηνεύοντας διασκευή του τραγουδιού του συγκροτήματος «War Pigs».