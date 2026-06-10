Σας θυμίζει κάτι; Γορίλας κάθεται κατσουφιασμένος μετά από καυγά με το ταίρι του

Γορίλας που φιλοξενείται σε ζωολογικό πάρκο της Ιαπωνίας κατεγράφη σε βαθιά περισυλλογή, ύστερα από καυγά που είχε με το ταίρι του.

Ο Κιγιομάσα, ο 13χρονος γορίλας, κυνηγήθηκε από ένα θηλυκό της αγέλης του και στη συνέχεια κάθισε σε μία σκάλα, μόνος και σκεπτικός.

In Japan, a gorilla named Kiyomasa got into a fight with his mate. She kicked him out of their enclosure at the zoo, and he was later spotted sitting alone, seemingly rethinking his life choices pic.twitter.com/5FbIrCfEKF — Nature Unedited (@NatureUnedited) June 9, 2026

Στο βίντεο, που φυσικά έχει γίνει viral, το λυπημένο θηλαστικό φαίνεται να επανεξετάζει όλη του την ύπαρξη.

Σουφρώνει τα χείλη του, ξύνει τη μουσούδα του και γενικώς έχει παραδοθεί στην κακοκεφιά.

Τελικώς, αποφασίζει να αποτινάξει την κατσουφιά και ξαναμπαίνει στον χώρο με τα άλλα μέλη της αγέλης, πιθανώς για να απολογηθεί για τις πράξεις του.

In a Japanese zoo, famous male gorilla Kiyomasa was filmed sinking into deep thought after a quarrel with his partner. pic.twitter.com/CWmuF6GRFY — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2026