Σας θυμίζει κάτι; Γορίλας κάθεται κατσουφιασμένος μετά από καυγά με το ταίρι του

Γορίλας που φιλοξενείται σε ζωολογικό πάρκο της Ιαπωνίας κατεγράφη σε βαθιά περισυλλογή, ύστερα από καυγά που είχε με το ταίρι του.
Ο Κιγιομάσα, ο 13χρονος γορίλας, κυνηγήθηκε από ένα θηλυκό της αγέλης του και στη συνέχεια κάθισε σε μία σκάλα, μόνος και σκεπτικός.
Στο βίντεο, που φυσικά έχει γίνει viral, το λυπημένο θηλαστικό φαίνεται να επανεξετάζει όλη του την ύπαρξη.
Σουφρώνει τα χείλη του, ξύνει τη μουσούδα του και γενικώς έχει παραδοθεί στην κακοκεφιά.
Τελικώς, αποφασίζει να αποτινάξει την κατσουφιά και ξαναμπαίνει στον χώρο με τα άλλα μέλη της αγέλης, πιθανώς για να απολογηθεί για τις πράξεις του.
- Αυτές είναι οι 10 πιο ειρηνικές και ασφαλείς χώρες στον κόσμο: Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
- Χάος και φωτιές στο Μπέλφαστ μετά το ακροδεξιό κάλεσμα - Έκαψαν σπίτια, λεηλάτησαν επιχειρήσεις
- Η φρικτή ιστορία της γυναίκας που έγινε σύμβολο της Σφαγής του Διστόμου
- Δημογλίδου για διπλό φονικό στο Αίγιο: «Δεδομένα καθιστούν ύποπτο τον 65χρονο - Ίσως είχε καταναλώσει αλκοόλ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.