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Σας θυμίζει κάτι; Γορίλας κάθεται κατσουφιασμένος μετά από καυγά με το ταίρι του

Στα πλάνα από ζωολογικό πάρκο της Ιαπωνίας, ο γορίλας φαίνεται σαν να επανεξετάζει όλες τις επιλογές της ζωής του. Και είναι απολαυστικός.

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Γορίλας
Γορίλας | X/NEXTA
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Γορίλας που φιλοξενείται σε ζωολογικό πάρκο της Ιαπωνίας κατεγράφη σε βαθιά περισυλλογή, ύστερα από καυγά που είχε με το ταίρι του.

Ο Κιγιομάσα, ο 13χρονος γορίλας, κυνηγήθηκε από ένα θηλυκό της αγέλης του και στη συνέχεια κάθισε σε μία σκάλα, μόνος και σκεπτικός. 

Στο βίντεο, που φυσικά έχει γίνει viral, το λυπημένο θηλαστικό φαίνεται να επανεξετάζει όλη του την ύπαρξη. 

Σουφρώνει τα χείλη του, ξύνει τη μουσούδα του και γενικώς έχει παραδοθεί στην κακοκεφιά.

Τελικώς, αποφασίζει να αποτινάξει την κατσουφιά και ξαναμπαίνει στον χώρο με τα άλλα μέλη της αγέλης, πιθανώς για να απολογηθεί για τις πράξεις του.

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