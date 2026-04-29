Σας θυμίζει κάτι ο κύριος; Ο πασίγνωστος Ευρωπαίος πολιτικός που έχει αδερφό

Μπορεί η προσωπική ζωή του Εμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ωστόσο για τον ίδιο γνωρίζουμε λιγότερα απ’ όσα θα περίμενε κανείς — και ακόμη λιγότερα για τον μικρότερο αδελφό του, Λοράν Μακρόν.

Τις τελευταίες ημέρες, τα γαλλικά ΜΜΕ ασχολούνται έντονα με τον Λοράν, με αφορμή μια φωτογραφία του που κυκλοφόρησε στα social media και έγινε αμέσως viral. Ο λόγος; Η εντυπωσιακή ομοιότητά του με τον πρόεδρο της Γαλλίας. Σχόλια όπως «σωσίας», «κλώνος» ή ακόμη και «copy–paste» κατέκλυσαν το διαδίκτυο, με χρήστες να αστειεύονται για την απίστευτη εξωτερική τους ταύτιση.

Παρά την ξαφνική αυτή δημοσιότητα, ο 47χρονος Λοράν Μακρόν επιλέγει συνειδητά να μένει μακριά από τα φώτα. Σε αντίθεση με τον αδελφό του, δεν έχει καμία ενασχόληση με την πολιτική, ακολουθώντας έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο.

Διακεκριμένος γιατρός

Προερχόμενος από οικογένεια με έντονη παρουσία στον χώρο της ιατρικής —πατέρας νευρολόγος και μητέρα γιατρός— ο Λοράν σπούδασε ιατρική και ειδικεύτηκε στην καρδιολογία, με ιδιαίτερη έμφαση στην καρδιακή απεικόνιση. Σήμερα θεωρείται από τις κορυφαίες μορφές στον τομέα του στη Γαλλία.

Ο πολιτικός Olivier Dartigolles, ο οποίος υπήρξε ασθενής του, τον έχει χαρακτηρίσει «εξαιρετικό καρδιολόγο» και «από τους καλύτερους στην καρδιακή απεικόνιση».

Μακριά από τη δημοσιότητα

Ο Λοράν Μακρόν αποφεύγει συστηματικά τη δημοσιότητα και σπάνια εμφανίζεται δίπλα στον αδελφό του. Ωστόσο, έχει δώσει το «παρών» σε ορισμένες επίσημες εκδηλώσεις στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπως το 2024, σε δείπνο προς τιμήν του Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις επιλέγει να παρουσιάζεται ως… μακρινός συγγενής του προέδρου, προκειμένου να αποφύγει την προσοχή.

Οικογενειακή ζωή

Σε προσωπικό επίπεδο, είναι παντρεμένος με τη Σαμπίν Αϊμόντ και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τους δίδυμους Λουί και Μαρκό και την κόρη τους, Ρομάν.

Παρά τη συγγένειά του με έναν από τους πιο ισχυρούς πολιτικούς της Ευρώπης, ο Λοράν Μακρόν έχει επιλέξει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο — αυτόν της επιστήμης και της διακριτικότητας.