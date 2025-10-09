Σας τσαντίζουν τα ελληνικά διόδια; Θαυμάστε μποτιλιάρισμα 36 λωρίδων στην Κίνα

Ουρές στα διόδια είπατε; Για όσους ξέρετε αυτό τον πόνο, ή διαβάζετε τώρα σταματημένοι πριν την Κακιά Σκάλα, να θυμάστε πως υπάρχουν και αλλού άνθρωποι που σας καταλαβαίνουν.

Όπως για παράδειγμα οι εκδρομείς για την εθνική γιορτή της Ημέρας της Σελήνης στην Κίνα, οι οποίοι είχαν κολλήσει για ώρες όχι σε ουρά, αλλά σε μία κανονική «θάλασσα» από αυτοκίνητα, στον μεγαλύτερο σταθμό διοδίων της χώρας.

Αυτό το εκτός προγράμματος «light show» καταγράφηκε την περασμένη Δευτέρα (6/10), κατά την επιστροφή του κόσμου στα σπίτια του μετά τις οκταήμερες διακοπές της γιορτής.

This is the traffic in China as millions return to the cities after a week long holiday. pic.twitter.com/sOnh9YxomR — Catch Up (@CatchUpFeed) October 9, 2025

Στην Κίνα τα διόδια είναι...built different

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον σταθμό διοδίων Γουζουάνγκ, ο οποίος διαθέτει 36 λωρίδες, να μοιάζει με ψηφιδωτό από φώτα τη νύχτα, από τα πίσω φώτα των δεκάδων χιλιάδων αυτοκινήτων που έχουν κολλήσει λόγω του «bottlenecking».

Σύμφωνα με τις Αρχές, μόνο την τελευταία ημέρα των διακοπών, περισσότερα από 120.000 οχήματα πέρασαν από το σημείο.

Πλάνα από drone κατέγραψαν το ποτάμι από αυτοκίνητα να κινείται σε πολλαπλές λωρίδες για να φτάσει στις μπάρες των διοδίων, όπου αναγκαστικά φρενάρει.

Η Γιορτή της Σελήνης, μία από τις σημαντικότερες γιορτές στην Κίνα, συνέπεσε φέτος με τις αργίες της Εθνικής Ημέρας, επεκτείνοντας τις διακοπές από την 1η έως την 8η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, πραγματοποιήθηκαν φέτος περίπου 888 εκατ. ταξίδια κατά τη διάρκεια των εορτών, έναντι 765 εκατομμυρίων πέρυσι, όταν η αργία είχε διάρκεια επτά ημερών.

In China, traffic caused by people returning home after the holiday was captured.



pic.twitter.com/VmwQmKDS3S — Tansu Yegen (@TansuYegen) October 9, 2025