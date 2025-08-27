Σε αδιέξοδο ο Μπαϊρού στη Γαλλία: Οι «Les Essentiels» μπλοκάρουν τη χώρα, οι πολίτες ζητούν εκλογές

Ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνησή του ζήτησε στις 8 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, την ώρα που η χώρα δύο ημέρες μετά, στις 10 Σεπτεμβρίου, θα «κατεβάσει ρολά» στο πλαίσιο μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων.

Όπως κάνουν γνωστό τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, πίσω από τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 10ης Σεπτεμβρίου βρίσκεται ένα νέο διαδικτυακό κίνημα, που καλεί τους πολίτες της χώρας να διαμαρτυρηθούν για τα μέτρα λιτότητας.

Η έκκληση εξαπλώνεται γρήγορα, αλλά οι διοργανωτές παραμένουν ασαφείς και τα αιτήματα ακόμη πιο αόριστα. Το σύνθημα «Στις 10 Σεπτεμβρίου δεν πληρώνουμε, δεν καταναλώνουμε και δεν δουλεύουμε» άρχισε να κυκλοφορεί τον Ιούλιο, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση νέων περικοπών στον προϋπολογισμό από τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού.

Γαλλία: Το σύνθημα της πανελλαδικής απεργίας

Με το σύνθημα «Bloquons tout» («Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»), οι ακτιβιστές θέλουν μια πανεθνική στάση εργασίας που θα παραλύσει καταστήματα, γραφεία και βενζινάδικα.

Πίσω από τις διαδηλώσεις φέρεται να βρίσκονται οι Les Essentiels, μία μικρή ομάδα με «άκρες» σε ακροδεξιούς και συνωμοσιολογικούς κύκλους, που δημοσίευσαν για πρώτη φορά την ημερομηνία της απεργίας (10/9) σε ένα βίντεο στο TikTok, στις 14 Ιουλίου.

Από εκεί, πρώην μέλη των Κίτρινων Γιλέκων το ανέλαβαν στο Facebook και στο Telegram, και δημιουργήθηκε ένας πρόχειρος ιστότοπος για τη συγκέντρωση τοπικών συναντήσεων. Το κανάλι Telegram έχει πλέον πάνω από 7.000 ακόλουθους.

Στην πράξη, μοιάζει περισσότερο με βιοτεχνία παρά με κέντρο διοίκησης: συγκεντρώσεις σε κουζίνες με μια ντουζίνα άτομα, φυλλάδια στις αγορές και γειτονικές ομάδες WhatsApp που ανταλλάσσουν συμβουλές για το «πώς να αξιοποιήσουμε την 10η Σεπτεμβρίου».

Δύο πρώην μέλη των «Κίτρινων Γιλέκων», που μίλησαν στα γαλλικά ΜΜΕ συνόψισαν το κλίμα. «Μπορείς να νιώσεις την πίεση να αυξάνεται», είπε ο Nicolas, δημόσιος υπάλληλος που ισχυρίζεται ότι δεν συμμετέχει κάπου πολιτικά.

Ο Patrick, οικοδόμος, ήταν πιο ευθύς: «Ο κόσμος έχει βαρεθεί. Θα μπλοκάρουμε τα σούπερ μάρκετ και τα βενζινάδικα – όπως κάναμε και πριν», αναφέρουν σχετικά τα διεθνή ΜΜΕ καλύπτοντας την κατάσταση στη Γαλλία.

Γαλλία: Εκλογές θέλουν οι πολίτες

Περισσότεροι από 6 στους 10 Γάλλους θέλουν τη διάλυση του κοινοβουλίου της χώρας και τη διεξαγωγή νέων εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ifop για το LCI TV που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου το 63% των Γάλλων ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής νέων εκλογών, την ώρα που ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού παλεύει να αποφύγει την κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας του.

Η δημοσκόπηση της Ifop διεξήχθη διαδικτυακά σε δείγμα 1.000 ατόμων στις 26 Αυγούστου.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού φαίνεται όλο και πιο πιθανό ότι δεν θα καταφέρει να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο ίδιος, αφού τρία κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα τον στηρίξουν στις 8 Σεπτεμβρίου, λόγω των σχεδίων του για σαρωτικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Η πολιτική αβεβαιότητα έχει πλήξει τις γαλλικές μετοχές και ομόλογα αυτή την εβδομάδα.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι οποιαδήποτε απόφαση για τη διάλυση του κοινοβουλίου πρέπει να ληφθεί από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, και η δημοσκόπηση της Ifop ανέφερε ότι το 51% των πολιτών πιστεύει ότι ο Μακρόν δεν θα διαλύσει το κοινοβούλιο.

Η εναλλακτική λύση του Μακρόν στη διάλυση του κοινοβουλίου, σε περίπτωση που ο Μπαϊρού χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης του, θα ήταν να προχωρήσει στη σύσταση νέας κυβέρνησης.