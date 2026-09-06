«Σε αγαπάω»: Η ύστατη προσπάθεια της Ιταλίδας να σωθεί από τον γυναικοκτόνο - Νέα σοκαριστικά στοιχεία

Νεότερα στοιχεία γνωστοποιούνται όσον αφορά στην υπόθεση γυναικοκτονίας της 45χρονης Λορένας Ισκέρι στην Ιταλία.

Ο 36χρονος πρώην σύντροφός της, κρύφτηκε στο γκαράζ του σπιτιού της, στήνοντάς της ενέδρα θανάτου. Επέστρεψε από την εργασία της, όταν της επιτέθηκε ο άνδρας και την έβαλε μέσα στο πορμπαγκάζ του αυτοκινήτου της.

Οι δυό τους είχαν χωρίσει τον Αύγουστο, με τον άνδρα να μην αποδέχεται το τέλος της σχέσης τους. Έκανε, δε, συνεχώς αναρτήσεις στα social media, αποκαλώντας τη 46χρονη ως «γυναίκα της ζωής μου».

Η 45χρονη ξύπνησε παγιδευμένη και δεμένη. Με όσες δυνάμεις της είχαν απομείνει, κατάφερε να πιάσει το κινητό της και να καλέσει φίλους της αλλά και την αστυνομία.

«Με απήγαγε, θέλει να με σκοτώσει» είπε το θύμα απαγωγής στον αστυνομικό της γραμμής έκτακτης ανάγκης. Ένα περιπολικό της αστυνομίας άρχισε να καταδιώκει το SUV, προσπαθώντας να εντοπίσει το στίγμα του τηλεφώνου.

Στο μεταξύ, ο Βέλα έστελνε μηνύματα στις επαφές του με ασυνάρτητες φράσεις, οι οποίες, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ήταν ο τρόπος του να δηλώσει τις προθέσεις του.

Η αστυνομία αργότερα άκουσε ένα απότομο φρενάρισμα και την Ισκέρι να φωνάζει: «Τι κάνεις;».

Σε μία ύστατη προσπάθεια να σώσει τη ζωή της, ακούστηκε να λέει στον άνδρα: «Σε αγαπάω, μην ανησυχείς, θα τα ξαναβρούμε».

Εκεί σταμάτησαν οι επαφές.

Από τα βίντεο ασφαλείας, φαίνεται ο Βέλα να αρπάζει την πρώην σύντροφό του από όχημα και να τη σέρνει στο οδόστρωμα, πριν την πετάξει από γέφυρα.

Η Λορένα έπεσε από ύψος περίπου 25 μέτρων, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Ύστερα, πήρε το κινητό του και έκανε μία τελευταία ανάρτηση στα social media, γράφοντας: «Αντίο σε όλους».

Όταν τον πλησίασε το περιπολικό, άρχισε να δικαιολογεί τις ανεκδιήγητες πράξεις του με τα πιο χυδαία επιχειρήματα: «Με απατούσε, μου είχε επιτεθεί...».

Στη συνέχεια, με το βλέμμα χαμένο στο κενό, όπως καταγράφηκε από την κάμερα στην στολή ενός αστυνομικού, που προσπαθούσε να τον σταματήσει, έπεσε και ο ίδιος, καταλήγοντας λίγα μέτρα μακριά από το σώμα της 45χρονης.