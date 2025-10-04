Σε αναβρασμό η Γεωργία: Μαζικές διαδηλώσεις για ρωσικό «δάκτυλο» στις δημοτικές εκλογές

Φωτιά, οργισμένα πλήθη, άνθρωποι να πολιορκούν το σπίτι του προέδρου, και αγανάκτηση που την «κόβεις με το μαχαίρι», είναι οι εικόνες που έρχονται σήμερα (4/10) από τη Γεωργία και τα επεισόδια στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Τιφλίδα.

Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, σε διαμαρτυρία για τις δημοτικές εκλογές, τις οποίες πολλοί καταγγέλλουν ως «στημένες», βλέποντας ανάμειξη της Ρωσίας στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν γεωργιανές σημαίες, πλακάτ με αντικυβερνητικά σλόγκαν και φωτογραφίες κρατουμένων ακτιβιστών, δημοσιογράφων και πολιτικών που συνελήφθησαν μετά τις διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στα τέλη του 2024.

Protesters have set fire to barricades near Liberty Square as riot police deploy in large numbers to the area.



Γεωργία: «Φωτιά» στους δρόμους της Τιφλίδας

Μια ομάδα εισέβαλε στον προαύλιο χώρο του προεδρικού μεγάρου, σπάζοντας μεταλλικά κιγκλιδώματα. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν το πλήθος, ενώ ισχυρές ενισχύσεις ασφαλείας έχουν σταλεί στο κέντρο της Τιφλίδας.

Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από τον τραγουδιστή Paata Burchuladze, ιδρυτή της πλατφόρμας «Rustaveli Avenue». Οκτώ κόμματα της αντιπολίτευσης που μποϊκοτάρουν τις εκλογές έχουν ενταχθεί στη διαμαρτυρία, χαρακτηρίζοντάς τις «φάρσα» και «ρωσική ειδική επιχείρηση».

Η φιλοδυτική αντιπολίτευση της χώρας διοργανώνει διαμαρτυρίες από πέρυσι, όταν το κόμμα Γεωργιανό Όνειρο κέρδισε τις εκλογές που οι επικριτές του λένε ότι ήταν νοθευμένες.

Το Γεωργιανό Όνειρο πάγωσε στη συνέχεια τις ενταξιακές συνομιλίες της Γεωργίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σταματώντας απότομα έναν μακροχρόνιο εθνικό στόχο.