Σε αυτή την πόλη ο ήλιος θα ξαναβγεί το 2026: Όλη μέρα σκοτάδι και θερμοκρασία μέχρι -20 βαθμοί Κελσίου

Το «μέρα ίσον ήλιος» και «νύχτα ίσον σκοτάδι», δεν ισχύει για όλες τις περιοχές του πλανήτη. Η πολική νύχτα ξεκινά και μια πόλη στις ΗΠΑ θα ξαναδεί ήλιο...το 2026.

Ο λόγος για την βορειότερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, το Utqiaġvik.

Βρίσκεται περίπου 725 μίλια βορειοδυτικά του Άνκορατζ και έχει περίπου 5.000 κατοίκους. Ο ήλιος θα δύσει εκεί στις 1:26 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη και δεν θα ξαναβγεί μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2026, δηλαδή σε 65 ημέρες από τώρα.

Γιατί συμβαίνει το φαινόμενο

Το απόλυτο σκοτάδι» για τόσες μέρες, συμβαίνει επειδή η Γη έχει κλίση 23,5 μοιρών ως προς τον άξονά της.

Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το βόρειο ημισφαίριο έχει κλίση μακριά από τον ήλιο, γεγονός που προκαλεί μικρότερη διάρκεια της ημέρας σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσο πιο βόρεια πηγαίνετε, τόσο πιο έντονο γίνεται αυτό το φαινόμενο.

Η πολική νύχτα ξεκινά στον Αρκτικό Κύκλο, όπου είναι σίγουρο ότι θα ζήσετε τουλάχιστον μία μέρα χωρίς ηλιακό φως. Καθώς συνεχίζετε προς τα βόρεια, η πολική νύχτα γίνεται όλο και πιο μακρά. Το Utqiagvik, που βρίσκεται 300 μίλια βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, πρέπει να περάσει πάνω από δύο μήνες χωρίς άμεσο ηλιακό φως.

Ευτυχώς, η πόλη της Αλάσκας δεν θα βρίσκεται σε απόλυτο σκοτάδι όλη την ώρα. Θα βιώσουν τουλάχιστον μερικές ώρες αστρικού λυκόφωτος κάθε μέρα, που είναι η κατάσταση του ουρανού λίγο πριν την ανατολή του ηλίου.

Ήλιος του μεσονυκτίου: Δύο μήνες συνεχούς φωτός

Τέλος, όταν ο ήλιος επιστρέψει στα τέλη Ιανουαρίου, όπως επισημαίενι το houstonchronicle.com, το Ουτκιάγκβικ θα κερδίζει γρήγορα περισσότερο ηλιακό φως κάθε μέρα. Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, θα υπάρχουν ήδη περισσότερες από εννέα ώρες ηλιοφάνειας, οι οποίες θα αυξηθούν σε περισσότερες από 17 ώρες μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το Ουτκιάγκβικ θα βιώσει τον ήλιο του μεσονυκτίου — περισσότερους από δύο μήνες συνεχούς φωτός της ημέρας, όταν ο ήλιος δεν πέφτει ποτέ κάτω από τον ορίζοντα.

Η θερμοκρασία στο Utqiaġvik

Χωρίς τον ήλιο να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι περιοχές βόρεια του Αρκτικού Κύκλου γίνονται εξαιρετικά κρύες κατά τη διάρκεια της πολικής νύχτας. Τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, οι υψηλές θερμοκρασίες στο Ουτκιάγκβικ κυμαίνονται συνήθως από 5 έως -10 βαθμούς, ενώ οι χαμηλές συχνά πέφτουν στους 15 έως 20 βαθμούς κάτω από το μηδέν.

Στην περιοχή αυτή σπάνια σημειώνονται έντονες χιονοπτώσεις, ωστόσο το χιόνι που πέφτει τείνει να συσσωρεύεται και να παραμένει καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Στο Ουτκιάγκβικ η μέση χιονοπτώση από τις αρχές Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιανουαρίου είναι 41,4 εκατοστά.



