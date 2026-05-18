Σε εξέλιξη αναχαίτιση στολίσκου για τη Γάζα από το Ισραήλ: Ρεσάλτο των IDF σε live μετάδοση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναχαίτιση του στολίσκου για τη Γάζα από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ, ενώ σε live μετάδοση μέλη των IDF καταγράφηκαν να κάνουν ρεσάλτο σε ένα τουλάχιστον πλοίο.
Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud με 57 σκάφη βρίσκεται δυτικά της Κύπρου, αφότου αναχώρησε από τις μεσογειακές ακτές της Τουρκίας την Πέμπτη (14/12).
Ένα από τα σκάφη του στολίσκου έχασε επαφή με τα υπόλοιπα της πρωτοβουλίας, λίγο μετά την αποβίβαση των ναυτικών δυνάμεων του Ισραήλ.
Το ΥΠΕΞ του Ισραήλ πραγματοποίησε την ακόλουθη ανάρτηση: «Για άλλη μια φορά, μια πρόκληση για χάρη της πρόκλησης: ένας ακόμη λεγόμενος "στόλος ανθρωπιστικής βοήθειας" χωρίς καμία ανθρωπιστική βοήθεια.
Αυτή τη φορά, δύο βίαιες τουρκικές ομάδες – η "Μαβί Μαρμαρά" και η IHH, η τελευταία εκ των οποίων έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση – συμμετέχουν στην πρόκληση.
Ο σκοπός αυτής της πρόκλησης είναι να εξυπηρετήσει τη Χαμάς, να αποσπάσει την προσοχή από την άρνηση της Χαμάς να αφοπλιστεί και να εμποδίσει την πρόοδο του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ.
Όπως κατέστησε σαφές το Συμβούλιο Ειρήνης – το οποίο εποπτεύει τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες στη Γάζα βάσει της Απόφασης 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – αυτός ο στόλος έχει ως μοναδικό σκοπό τη δημοσιότητα.
Η Λωρίδα της Γάζας πλημμυρίζει από βοήθεια. Μόνο από τον Οκτώβριο του 2025, έχουν εισέλθει στη Γάζα πάνω από 1,58 εκατομμύρια τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας και χιλιάδες τόνοι ιατρικών προμηθειών.
Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας. Το Ισραήλ καλεί όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν αμέσως».
