Σε εξέλιξη ο επαναπατρισμός των Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή - Δύο πτήσεις σήμερα

Σε αναμονή βρίσκονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους που εγκλωβίστηκαν στη Μέση Ανατολή στη σκιά του πολέμου, με το υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για να συνδράμουν με οποιονδήποτε τρόπο.

Σήμερα Παρασκευή (6/3) αναμένονται να προσγειωθούν στην Ελλάδα δύο πτήσεις από τη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν και άλλοι Έλληνες πολίτες. Η πρώτη έχει προγραμματιστεί με τη sky express στις 15:30 και μια Aegean στις 21:30 το βράδυ.

Συνολικά έχουν ακυρωθεί 35 πτήσεις από τη Μέση Ανατολή ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού θα προγραμματίζονται και τις επόμενες ημέρες, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ήδη 162 Έλληνες επέστρεψαν στις 3 και 4 Μαρτίου σε ελληνικό έδαφος, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των διπλωματικών και προξενικών αρχών, σε συνεργασία με αεροπορικά και άλλα μεταφορικά μέσα.

Συγκεκριμένα, 93 άτομα επαναπατρίστηκαν από το Ομάν, 42 από τη Βηθλεέμ και 27 μέλη της ομάδας Νέων του Άρη Θεσσαλονίκης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.