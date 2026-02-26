Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, και νέος κύκλος συνομιλιών λαμβάνει χώρα στη Γενεύη.

Εκπρόσωπος αναφέρει ότι οι περίπου τρίωρες συνομιλίες μέχρι στιγμής «ήταν πολύ σοβαρές», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν ότι οι συνομιλίες με το Ιράν στη Γενεύη θα οδηγήσουν σε συμφωνία που θα αποτρέψει την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει συγκεντρώσει δυνάμεις στη Μέση Ανατολή για να αυξήσει την πίεση στην Ισλαμική Δημοκρατία για να καταλήξει σε συμφωνία.

Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Περιορισμό ή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου

Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να σταματήσει τον εμπλουτισμό, ενώ το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα τον εγκαταλείψει πλήρως. Σύμφωνα με το Reuters, μετά τις βομβιστικές επιθέσεις του Ιουνίου, οι δύο πλευρές εξέφρασαν ασύμβατες απαιτήσεις: οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι ήθελαν το Ιράν να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό και το Ιράν δήλωσε ότι δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.

Ως συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, το Ιράν έχει το δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο εφόσον δεν το χρησιμοποιεί για την παραγωγή πυρηνικών όπλων, κάτι που λέει ότι δεν θα έκανε ποτέ.

Ενώ μια συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει μια αρχική φάση κατά την οποία το Ιράν αναστέλλει τον εμπλουτισμό, υπάρχουν περιορισμένες επιλογές όσον αφορά το τι θα του επέτρεπε οποιαδήποτε συμφωνία να κάνει με το πρόγραμμα εμπλουτισμού του.

Εμπλουτισμό για άλλους σκοπούς

Οι φυγοκεντρωτές, οι μηχανές που εμπλουτίζουν το ουράνιο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, όπως η παραγωγή των λεγόμενων σταθερών ισοτόπων, τα οποία έχουν μια σειρά εφαρμογών στην ιατρική και την επιστημονική έρευνα.

Η ιστορική συμφωνία του 2015 μεταξύ του Ιράν και των μεγάλων δυνάμεων, από την οποία ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ το 2018, επέτρεπε τη χρήση φυγοκεντρικών μηχανών στην υπόγεια εγκατάσταση του Φορντόου στο Ιράν μόνο για την παραγωγή σταθερών ισοτόπων.

Μέτρα που θα κρατούν το Ιράν «μακριά» από την ικανότητα ταχείας κατασκευής πυρηνικού όπλου

Μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, θα μπορούσε να κρατήσει το Ιράν «μακριά» από το να κατασκευάσει σύντομα πυρηνικά όπλα.

Για να εμποδιστεί το Ιράν να προχωρήσει προς την κατασκευή πυρηνικών όπλων, θα πρέπει να περιοριστεί η καθαρότητα που μπορεί να εμπλουτίσει και η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που μπορεί να συσσωρεύσει.

Η συμφωνία του 2015 επέτρεπε στο Ιράν να εμπλουτίζει σε καθαρότητα 3,67%. Οι διπλωμάτες έχουν πει, μισοαστεία, ότι η απόρριψη της συμφωνίας από τον Τραμπ είναι τόσο μεγάλη, που το 3,67% είναι το μόνο επίπεδο εμπλουτισμού που δεν θα δεχτεί τώρα.

Ιράν: Πώς θα μπορούσε να εμπλουτίζει κρυφά ουράνιο

Η συμφωνία, αν γίνει, θα έπρεπε να περιλαμβάνει, λεπτομερή λογιστική καταγραφή των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα σύγκρουση.

Όπως και το 2015, μια συμφωνία θα απαιτούσε πιθανότατα την αραίωση ή την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου και θα περιόριζε τον αριθμό των φυγοκεντρικών μηχανών και τους χώρους όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Δεδομένου ότι το Ιράν γνωρίζει πώς να εμπλουτίζει με προηγμένους φυγοκεντρωτές και διαθέτει άγνωστο αριθμό φυγοκεντρωτών αποθηκευμένων σε άγνωστες τοποθεσίες, ο κίνδυνος να εμπλουτίζει κρυφά θα μπορούσε να απειλήσει οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία. Αυτό καθιστά την επαλήθευση, πιθανότατα από την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.