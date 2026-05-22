Σε «κόκκινη ζώνη» οι αγορές πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή – «Λείπουν 14 εκατ. βαρέλια την ημέρα»

Σοβαρή προειδοποίηση για νέα ενεργειακή κρίση εξέδωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, με τον επικεφαλής του Φατίχ Μπιρόλ να δηλώνει πως οι αγορές πετρελαίου ενδέχεται να μπουν σε «κόκκινη ζώνη» μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Όπως ανέφερε, η μείωση των αποθεμάτων σε συνδυασμό με την αυξημένη καλοκαιρινή ζήτηση και τις περιορισμένες εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

«Δεν έρχεται νέο πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή»

Μιλώντας στο think tank Chatham House στο Λονδίνο, ο Μπιρόλ σημείωσε ότι:

«Τα αποθέματα μειώνονται, δεν έρχεται νέο πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή και η ζήτηση αυξάνεται λόγω της ταξιδιωτικής περιόδου».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι χωρίς βελτίωση της κατάστασης, οι αγορές μπορεί να βρεθούν σε κρίσιμο σημείο μέσα στους επόμενους μήνες.

Κλειδί τα Στενά του Ορμούζ

Ο επικεφαλής του IEA χαρακτήρισε ως βασική προϋπόθεση για την αποκλιμάκωση της κρίσης την πλήρη επαναλειτουργία των Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από τις χώρες-μέλη του οργανισμού, σημειώνοντας ότι περίπου το 80% των αποθεμάτων αυτών παραμένει ακόμη ανεκμετάλλευτο.

«Πιο σοβαρό σοκ από το 1973»

Ο Μπιρόλ υποστήριξε πως η σημερινή ενεργειακή κρίση είναι πιο σοβαρή ακόμη και από:

την πετρελαϊκή κρίση του 1973,

την κρίση του 1979,

αλλά και την ενεργειακή αναταραχή μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 14 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως λείπουν από την αγορά λόγω των διαταραχών στην παραγωγή και στις μεταφορές.

Ανησυχία για πληθωρισμό και πολιτικές επιπτώσεις

Ο επικεφαλής του IEA εξέφρασε φόβους ότι η αύξηση των τιμών ενέργειας μπορεί να ενισχύσει ακραίες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, καθώς οι πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέο κύμα πληθωρισμού.

«Δεν έχω ξαναδεί τη γεωπολιτική να ρίχνει τόσο βαριά σκιά στον ενεργειακό τομέα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ένταση στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Την ίδια στιγμή, παραμένει τεταμένο το κλίμα στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επανέλαβε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να επιτρέψει τη μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτη χώρα.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τη διαχείριση του ιρανικού πυρηνικού υλικού, δηλώνοντας τελικά πως οι ΗΠΑ «θα το αποκτήσουν και πιθανότατα θα το καταστρέψουν».