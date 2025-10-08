Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος που δέχθηκε 13 μαχαιριές - Ύποπτα τα παιδιά της

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η άγρια επίθεση με μαχαίρι εναντίον της νεοεκλεγείσας δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από δεκατρείς μαχαιριές που δέχθηκε έξω από το σπίτι της το βράδυ της Τρίτης (7/10).

Οι αρχές δήλωσαν πως, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού κινήτρου, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται σε οικογενειακά αίτια. Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι της Στάλτσερ, το οποίο αποτελεί και τον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, γειτόνισσα άκουσε έντονο καβγά λίγο πριν από την επίθεση μέσα στο σπίτι. Η Στάλτσερ ζούσε εκεί με τα δύο θετά της παιδιά, ηλικίας 15 και 17 ετών. Η γειτόνισσα ανέφερε ότι ο 15χρονος γιος είχε διαπληκτιστεί με τη μητέρα του και ότι στο σπίτι υπήρχαν συχνά εντάσεις.

Όπως αποκαλύπτει το Spiegel, το καλοκαίρι είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό, όταν η 17χρονη θετή κόρη φέρεται να είχε επιτεθεί στη Στάλτσερ με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της αστυνομίας.

Η δήμαρχος εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης βαριά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι της. Ο 15χρονος υιοθετημένος γιος φέρεται να είπε στις αρχές ότι η μητέρα του δέχθηκε επίθεση από «αρκετούς άνδρες» στον δρόμο και σύρθηκε αιμόφυρτη στο σπίτι. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μάρτυρες που να επιβεβαιώνουν αυτόν τον ισχυρισμό. Τα δύο παιδιά ειδοποίησαν τις αρχές λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι.

Η Στάλτσερ μεταφέρθηκε αρχικά από διασώστες και στη συνέχεια με ελικόπτερο διάσωσης σε ειδικό νοσοκομείο στο Μπόχουμ, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες Bild και Spiegel, ο 15χρονος γιος οδηγήθηκε με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα, φορώντας ειδική κουβέρτα για την προστασία των αποδεικτικών στοιχείων. Η WAZ μετέδωσε, επικαλούμενη πηγές ασφαλείας, ότι υπάρχει σοβαρή υποψία εναντίον του, ενώ και η 17χρονη αδελφή του φέρεται να κρατείται. Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε αν τα παιδιά ανακρίνονται ως ύποπτοι ή ως μάρτυρες, διευκρινίζοντας μόνο ότι βρίσκονται υπό φροντίδα ειδικών υπηρεσιών.

Η Ίρις Στάλτσερ είχε εκλεγεί δήμαρχος στις 28 Σεπτεμβρίου με ποσοστό 52,2% έναντι του υποψηφίου της CDU, Φάμπιαν Χάας, και επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου. Είναι δικηγόρος και εξειδικεύεται στο εργατικό δίκαιο, ενώ είναι παντρεμένη και μητέρα δύο θετών παιδιών.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X πως πρόκειται για «μια αποτρόπαιη πράξη που πρέπει να διαλευκανθεί άμεσα», εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένεια της δημάρχου. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, Ματίας Μιρς, ανέφερε από το βήμα της Bundestag ότι το κόμμα είναι «βαθιά συγκλονισμένο» και ευχήθηκε η Στάλτσερ να καταφέρει να ξεπεράσει αυτή τη φρικτή δοκιμασία.

Με πληροφορίες από Spiegel, Bild, tagesspiegel