Σε πολεμική δίνη η Ευρώπη:Η Βρετανία ανανεώνει το απόρρητο «βιβλίο πολέμου»

Η κυβέρνηση της Βρετανίας επικαιροποιεί για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες το λεγόμενο «βιβλίο πολέμου», δηλαδή το απόρρητο σχέδιο έκτακτης ανάγκης που προβλέπει πώς θα πρέπει να αντιδράσει το κράτος σε περίπτωση πολέμου, σύμφωνα με το Sky News.

Ο πρώην υφυπουργός Άμυνας Αλ Καρνς δήλωσε ότι η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους και αφορά για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες όλα τα κυβερνητικά υπουργεία.

Η αναθεώρηση αναμένεται, ωστόσο, να αποκαλύψει σημαντικά κενά σε προσωπικό, εξοπλισμό και υποδομές σε υπουργεία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η κάλυψή τους θα απαιτήσει σημαντικούς πόρους, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί ένα αξιόπιστο εθνικό σχέδιο σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης.

Το «War Book» δημιουργήθηκε κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και περιλάμβανε λεπτομερή σχέδια για την κινητοποίηση όχι μόνο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και των πολιτών και της βιομηχανίας. Προέβλεπε ακόμη μέτρα όπως το κλείσιμο σχολείων, την εκκένωση νοσοκομείων, τη διανομή τροφίμων με δελτίο και την προστασία εθνικών θησαυρών.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Βρετανία θεωρούνταν μία από τις καλύτερα προετοιμασμένες χώρες για το ενδεχόμενο μεγάλης πολεμικής σύγκρουσης. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ωστόσο, το σύστημα σταδιακά εγκαταλείφθηκε και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 τέθηκε ουσιαστικά στο περιθώριο, καθώς η προτεραιότητα μετατοπίστηκε στην τρομοκρατία και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και η αναθεώρηση των αμυντικών σχεδίων του ΝΑΤΟ επανέφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη εθνικής προετοιμασίας.

Το βρετανικό σχέδιο, υπό την ευθύνη του Cabinet Office, αναμένεται να δοκιμαστεί σε μεγάλη άσκηση πολιτικής άμυνας το 2027, στην οποία θα συμμετάσχουν εκατοντάδες κυβερνητικοί αξιωματούχοι, τοπικές αρχές, ομάδες διαχείρισης κρίσεων και υπουργοί.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η εθνική ασφάλεια αποτελεί «την πρώτη ευθύνη της κυβέρνησης» και ότι, παράλληλα με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, επικαιροποιεί τα σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων όλων των υπουργείων, γνωστά ως «War Book».