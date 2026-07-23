Σε πύρινο κλοιό η Ευρώπη: Καταστροφικές πυρκαγίες σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία - Εκκενώνονται περιοχές

Καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία εκτοπίζοντας χιλιάδες ανθρώπους από τα σπίτια τους εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών στην Ευρώπη.

Στον νομό Gironde της νοτιοδυτικής Γαλλίας, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω πυρκαγιάς που έχει καταστρέψει πάνω από 2.000 εκτάρια στην περιοχή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη στην κοινότητα Saumos και επεκτάθηκε νοτιοδυτικά, προς τις περιοχές Le Porge και Lège Cap-Ferret. Έως το πρωί της Πέμπτης, 500 πυροσβέστες επιχειρούσαν στο σημείο, ενώ αναμένονταν ενισχύσεις από αέρος, σημειώνει το Euronews.

Δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν κατά την αντιμετώπιση φλεγόμενων πυρκαγιών στο προάστιο

Δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν κατά την αντιμετώπιση φλεγόμενων πυρκαγιών στο προάστιο Mérignac του Μπορντό την Τρίτη. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ συναντήθηκε με τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους την Τετάρτη για να αποτίσει φόρο τιμής στους δύο. «Εκ μέρους του προέδρου της Δημοκρατίας, της κυβέρνησης και ολόκληρου του έθνους, που τους οφείλει τόσα πολλά, εξέφρασα την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μας και την ακλόνητη υποστήριξή μας», έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A fierce wildfire burns through 1,400 hectares in southwestern France, forcing the evacuation of several thousand residents and tourists. pic.twitter.com/e6rGJoBTxa — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 23, 2026

Πολλαπλές υπηρεσίες στη νότια Γαλλία παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό για δασικές πυρκαγιές την Πέμπτη, σύμφωνα με το Météo-France.του Μπορντό την Τρίτη. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ συναντήθηκε με τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους την Τετάρτη για να αποτίσει φόρο τιμής στους δύο.

«Εκ μέρους του προέδρου της Δημοκρατίας, της κυβέρνησης και ολόκληρου του έθνους, που τους οφείλει τόσα πολλά, εξέφρασα την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μας και την ακλόνητη υποστήριξή μας», έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλαπλές υπηρεσίες στη νότια Γαλλία παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό για δασικές πυρκαγιές την Πέμπτη, σύμφωνα με το Météo-France.

Πυρκαγιές στην Ιταλία και την Ισπανία

Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει και στη Σικελία της Ιταλίας, όπου έχουν κινητοποιηθεί περίπου 6.000 άτομα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών, δασοφυλάκων και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας, για να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση, έως την Τετάρτη είχαν κατασβεστεί οι 300 από τις συνολικά 344 πυρκαγιές που αναφέρθηκαν στο νησί.

Several wildfires burned across the Italian island of Sicily on Wednesday, prompting the evacuation of residents as firefighters worked to contain the spread. Other European countries also face wildfires fueled by hot, dry weather. Scientists warn that climate change is… pic.twitter.com/CgR3tZuvhB — The Associated Press (@AP) July 22, 2026

«Οι πιο κρίσιμες εστίες, όπου επιχειρούν αυτή τη στιγμή ομάδες της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και του Σώματος Δασοφυλακής, εντοπίζονται στις περιοχές Casaboli, Bivona, Alimena, San Cataldo, Galati Mamertino, σε τμήματα του Πάρκου Madonie καθώς και στην περιοχή των Συρακουσών», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση Τύπου.

Μια μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει επίσης ξεσπάσει νοτιοδυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας, της Μαδρίτης, ανάμεσα στις κωμοπόλεις Αλμόροξ και Βίγια ντελ Πράδο.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Πολιτική Φρουρά της Ισπανίας έδειχνε αστυνομικούς να περνούν από σπίτι σε σπίτι, καθώς οι κάτοικοι απομακρύνονταν από τμήματα της περιοχής. Έως το βράδυ της Τετάρτης, είχαν κινητοποιηθεί 88 πυροσβέστες, 35 οχήματα και ένα ελικόπτερο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Guardia Civil officers evacuate residents in Villa del Prado, central Spain, as a fast-moving wildfire threatens homes near Toledo with flames and smoke. pic.twitter.com/OA7IxpGbJj — NoComment (@nocomment) July 23, 2026

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην επαρχία Γουαδαλαχάρα της Ισπανίας, η οποία είχε ήδη κάψει 320.000 στρέμματα βόρεια της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές, οι πυρκαγιές έχουν κάψει περίπου 2.543.880 στρέμματα σε ολόκληρη την ΕΕ το 2026. Το μέγεθος αυτό υπερβαίνει τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, αλλά παραμένει χαμηλότερο από τα 2.704.490 στρέμματα που κάηκαν το 2025 κατά την αντίστοιχη περίοδο, βάσει των στοιχείων.