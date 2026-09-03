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Σε ρυθμούς Beatles οι ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Σιγκαπούρης - Η στιγμή που τραγουδάνε μαζί

Μια απρόσμενη στιγμή από τους ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Σιγκαπούρης, οι οποίοι άφησαν για λίγο στην άκρη την πολιτική.

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Οι πρωθυπουργοί της Ταϊλάνδης και της Σιγκαπούρης | youtube.com/South China Morning Post
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Οι ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Σιγκαπούρης άφησαν για λίγο στην άκρη την πολιτική για να επιδείξουν τις μουσικές τους ικανότητες κατά τη συνάντησή τους την Τετάρτη (02/09).

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Anutin Charnvirakul, ερμήνευσε το τραγούδι των Beatles «Let it Be», με τη συνοδεία στην κιθάρα του επισκέπτη πρωθυπουργού της Σιγκαπούρης, Lawrence Wong.

Η εμφάνιση στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Συνάντησης Ηγετών Σιγκαπούρης-Ταϊλάνδης στη Μπανγκόκ, της οποίας ο Anutin είναι οικοδεσπότης. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη από μια σειρά εκδηλώσεων φιλίας μεταξύ Ασιατών ηγετών στο περιθώριο επίσημων...

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