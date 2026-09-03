Σε ρυθμούς Beatles οι ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Σιγκαπούρης - Η στιγμή που τραγουδάνε μαζί

Οι ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Σιγκαπούρης άφησαν για λίγο στην άκρη την πολιτική για να επιδείξουν τις μουσικές τους ικανότητες κατά τη συνάντησή τους την Τετάρτη (02/09).
Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Anutin Charnvirakul, ερμήνευσε το τραγούδι των Beatles «Let it Be», με τη συνοδεία στην κιθάρα του επισκέπτη πρωθυπουργού της Σιγκαπούρης, Lawrence Wong.
Η εμφάνιση στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Συνάντησης Ηγετών Σιγκαπούρης-Ταϊλάνδης στη Μπανγκόκ, της οποίας ο Anutin είναι οικοδεσπότης. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη από μια σειρά εκδηλώσεων φιλίας μεταξύ Ασιατών ηγετών στο περιθώριο επίσημων...
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