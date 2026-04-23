Σε θερμό κλίμα η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Μακρόν στην Κύπρο: «Οι πραγματικοί φίλοι φαίνονται στα δύσκολα»

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, βρέθηκε στην Κύπρο, για την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το μήνυμα από την συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη προδίδει κλίμα σεβασμού και εκτίμησης καθώς ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη».

Επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο: Τι δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υποδεχόμενος τον Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε: «Οι πραγματικοί φίλοι φαίνονται στα δύσκολα». Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξήρε τη βοήθεια του Παρισιού ειδικά στην προσπάθεια για επίλυση του του Κυπριακού, καθώς, όπως είπε η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα στάση της Γαλλίας και την επίσκεψη Μακρόν στις 9 Μαρτίου μετά την επίθεση στη βάση του Ακρωτηρίου, ως έκφραση αλληλεγγύης προς την Κύπρο.

Αναφερόμενος στη φιλία και στην στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών, ο Κύπριος πρόεδρος είπε στον Γάλλο ομόλογό του ότι «οι πραγματικοί φίλοι φαίνονται στα δύσκολα και εσείς το έχετε αποδείξει έμπρακτα».

Μακρόν: «Η Γαλλία αγαπά την Κύπρο»

«Η Γαλλία αγαπάει την Κύπρο και ο ρόλος μας είναι να βρισκόμαστε στο πλευρό της χώρας σας σε δύσκολους καιρούς. Όταν η Κύπρος δέχεται επίθεση, είναι η Ευρώπη που δέχεται επίθεση. Η αλληλεγγύη μας προς τη χώρα σας είναι η αλληλεγγύη προς ένα φίλο, είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Στις συνομιλίες των δύο προέδρων δεσπόζουσα θέση είχε το ζήτημα της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ, το ζήτημα της ενέργειας και ειδικά της συνεργασία με τη γαλλική ΤΟΤΑL και βεβαίως οι εξελίξεις στην περιοχή και η προχωρημένη αμυντική συνεργασία ανάμεσα στο Παρίσι και τη Λευκωσία.