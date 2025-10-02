Σεισμός 5 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη: Τραυματίστηκαν 17 άτομα

Ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές πόλεις της χώρας, όπως την Κωνσταντινούπολη, ήταν ο σεισμός 5 Ρίχτερ που καταγράφηκε σήμερα το μεσημέρι στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στην Τουρκία, με αρκετά άτομα να τραυματίζονται λόγω πανικού.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, ανακοίνωσε ότι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό λόγω πανικού, αναφέρουν σχετικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για τον ισχυρό σεισμό.

Μετά τον σεισμό μεγέθους 5 Ρίχτερ, ένας ακόμη σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά στις 14:58, μεταδίδουν επίσης τα τουρκικά ΜΜΕ, την ώρα που εκφράζονται φόβοι για ισχυρή δόνηση άνω των 7 Ρίχτερ.

Σεισμός 5 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη: Τι ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών

Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε: «Σεισμός μεγέθους 5,0 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Όλες οι ομάδες της AFAD και των αρμόδιων θεσμών μας έχουν ξεκινήσει επιτόπιες έρευνες σχετικά με τη δόνηση, η οποία έγινε επίσης αισθητή στην Κωνσταντινούπολη και τις γύρω επαρχίες. Εύχομαι στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό. Είθε ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα και το έθνος μας από καταστροφές».

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανέφερε: «Οι ομάδες μας έχουν ξεκινήσει έρευνες. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για ζημιές...»

«Μετά τον σεισμό μεγέθους 5,0 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Μαρμαρά Ερεγλίσι στη Θάλασσα του Μαρμαρά, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι στιγμής στην Κωνσταντινούπολη. Οι ομάδες πεδίου μας έχουν ξεκινήσει έρευνες σε όλη την πόλη.»