Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Ανοικτά των ακτών Νόντα

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της ανατολικής επαρχίας Νόντα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χλμ.