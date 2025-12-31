Μενού

Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Ανοικτά των ακτών Νόντα

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα ανοικτά των ακτών Νόντα.

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της ανατολικής επαρχίας Νόντα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χλμ.

