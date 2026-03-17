Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Κούβα: Είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων

Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κούβα την Τρίτη, 17 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 95 χιλιόμετρα ανατολικά του Γκουαντάναμο.
Σύμφωνα με το σύμφωνα με το EMSC, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετοί μετα-σεισμοί μικρότερης έντασης.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.