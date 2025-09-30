Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ινδονησία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπαλί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 40 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά του Καλιανγκέτ και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 35 χιλιόμετρα.

