Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ινδονησία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπαλί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 40 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά του Καλιανγκέτ και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 35 χιλιόμετρα.
- Ξεσηκωμός Ρομά για τους αστυνομικούς σε οικισμούς: «Θα πάμε στο Σύνταγμα με λεωφορεία»
- Λατινοπούλου για Πόθεν Έσχες: «Ζούσα στη γιαγιά μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα - Ας πουν για τα οικονομικά του ΚΚΕ»
- Ιωάννα Τούνη: Απάντησε με Τζούλια Αλεξανδράτου στο «τι νομίζει ο μέσος Έλληνας» για τη δουλειά της
- Βέφα Αλεξιάδου: Πουλήθηκε το σπίτι της για 2,2 εκ. ευρώ – Ποιος το αγόρασε
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.