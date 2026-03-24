Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στα νησιά Τόνγκα στον Ειρηνικό: Καμία προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στα νησιά Τόνγκα, στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, την Τρίτη σε βάθος περίπου 237 χλμ. (148 μίλια).
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στη θάλασσα, 153 χλμ. (95 μίλια) δυτικά της Νεϊάφου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στο νησιωτικό έθνος. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές, ενώ δεν υπάρχει συναγερμός ούτε για τσουνάμι.
- Μυριέλλα Κουρεντή: «Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου - Είμαι παιδί του Θεού»
- Fuel Pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς πληρώνεται το voucher
- «Τον πήραν απ' το σπίτι με αίματα»: Νίκος και Γιώργος θυμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου
- Βουλιαγμένη: Απελπισμένη αναζήτηση για τον δύτη - Η «προφητική» ταμπέλα που φέρεται να αγνόησε
