Σεισμός στη Βενεζουέλα: Πάνω από 2.300 οι νεκροί, επταήμερο πένθος στη χώρα

Σχεδόν 2.300 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί.



Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.



Νωρίτερα σήμερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος.

Ο επίσημος αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται, αν και με πιο αργούς ρυθμούς. Την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ραμίρεζ, αδελφός του υπηρεσιακού προέδρου, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 350 σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Ωστόσο, εκφράζονται έντονες ανησυχίες ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εκτιμά πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι νεκροί να ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες.

Την ίδια ώρα, ο Συντονιστής Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα, Τζιανλούκα Ραμπόλα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση της χώρας, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, προμηθεύεται 10.000 σακούλες για τη μεταφορά σορών, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των θυμάτων.

Συγκλονιστικές είναι και οι εικόνες από το λιμάνι της Λα Γκουάιρα, όπου συνεργείο του CNN κατέγραψε σειρές από φέρετρα στοιβαγμένα στις αποβάθρες, σε έναν αυτοσχέδιο χώρο που λειτουργεί ως νεκροτομείο.

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Ανάμεσα στους ανθρώπους που εξακολουθούν να περιμένουν με αγωνία νέα για τους συγγενείς τους είναι και η Μεντόζα, η οποία, όπως πολλοί άλλοι, παραμένει έξω από το σπίτι της οικογένειάς της, ελπίζοντας σε ένα θαύμα. «Έχουμε μια μικρή ελπίδα ότι η οικογένειά μου είναι ζωντανή», είπε χαρακτηριστικά. «Ποτέ δεν ξέρεις μέχρι να βρεθούν οι άνθρωποί σου» λέει.

Εθελοντές, πολλοί από τους οποίους διαθέτουν μόνο φτυάρια, σχοινιά και τα γυμνά τους χέρια, δηλώνουν ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να εντοπίσουν επιζώντες.

Την ίδια ώρα, καταγγέλλουν ότι ορισμένα στελέχη του στρατού και της αστυνομίας της Βενεζουέλας επιδίδονται σε πλιάτσικο, εμποδίζουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και ιδιοποιούνται δωρεές που προορίζονται για τους σεισμόπληκτους. Ειδικότερα, τέσσερις αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν και βρίσκονται αντιμέτωποι με την απόταξη από το Σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν μετρητά από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια των καταστροφικών διπλών σεισμών της περασμένης εβδομάδας.