Βενεζουέλα: «Σβήνουν» πλέον οι ελπίδες για επιζώντες στα ερείπια - Στους 2.000 οι νεκροί από τον σεισμό

Σαν άυλο μνήμα, η παρέλευση των πρώτων κρίσιμων ημερών για τη διάσωση των εγκλωβισμένων στα ερείπια στη Βενεζουέλα, προλέγει έναν δυσθεώρητο απολογισμό.

Με μία εβδομάδα να έχει ήδη περάσει, οι ελπίδες για τους πάνω από 50.000 που αγνοούνται μετά τον σαρωτικό διπλό σεισμό εξανεμίζονται, με τα συνεργεία και τους εθελοντές να εκτελούν τώρα ένα μακάβριο έργο ανάσυρσης σορών.

🇻🇪 Aerial images show destruction in Venezuela after twin earthquakes



Drone images show widespread destruction in La Guaira, as rescuers search for survivors after twin earthquakes struck the country on June 24. pic.twitter.com/jbYgds3nJF — AFP News Agency (@AFP) July 1, 2026

Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.943, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 10.500, σύμφωνα με ενημέρωση του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση.

Βενεζουέλα - Οι φωνές από τα συντρίμμια

Με τη συνδρομή σωστικών συνεργείων από 27 χώρες, και εκατοντάδων εθελοντών, συνεχίζουν να σκάβουν ακόμη και με γυμνά χέρια στα σημεία όπου κατέρρευσαν ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών στις 24 Ιουνίου.

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Η διάσωση ενός τρίχρονου αγοριού και μιας 79χρονης την 6η μέρα έδωσε σε κάποιους ελπίδες. «Νιώθω πολύ καλύτερα τώρα. Σας ευχαριστώ. Θα μείνω με την κόρη μου. Το σπίτι μου καταστράφηκε από τον σεισμό», είπε συγκινημένη μετά τη διάσωσή της.

Στη Βενεζουέλα σπεύδουν ακόμα και τώρα διεθνείς αποστολές διάσωσης.

«Μπορεί να ήρθαμε πολύ αργά, όμως στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να σώζουμε ζωές και να φτάσουμε σε όσους εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα χαλάσματα», δήλωσε ο Λουίς Αρτεάγα Μπενατούιλ, μέλος ισπανικής ομάδας έρευνας και διάσωσης, κατά την άφιξή του.

Βενεζουέλα - Μία φωτεινή «παρένθεση»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 1.943, ενώ περισσότεροι από 6.500 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα συντρίμμια μόνο στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.

Οι αρχές εκτιμούν ωστόσο ότι ο συνολικός αριθμός όσων σώθηκαν, είτε μόνοι τους είτε με τη βοήθεια συγγενών και γειτόνων, προσεγγίζει τις 20.000.

Πολλές από τις διασώσεις οφείλονται στην επιμονή απλών πολιτών.

«Έβγαλα εννέα ανθρώπους μόνο με τα γυμνά μου χέρια. Δεν είμαι διασώστης ούτε πυροσβέστης. Από την τρίτη ημέρα δεν έχω καταφέρει να βγάλω κανέναν ζωντανό, αλλά δεν έχω χάσει την πίστη μου. Θα βρω την οικογένειά μου και όσους άλλους μπορώ», ανέφερε ένας κάτοικος που συμμετέχει στις έρευνες.