Σεισμός στην Ιαπωνία: Ανασύρθηκαν από τα ερείπια οι πέντε πρώτοι νεκροί

Δυο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κουμάμοτο, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, η οποία επλήγη χθες Τρίτη το πρωί από ισχυρό σεισμό 7,1 βαθμών, μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK νωρίς σήμερα το πρωί, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους.

Ακόμη τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε καταρρεύσεις σπιτιών στον νομό Κουμάμοτο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall Kumamoto σημειώθηκε έκρηξη μετά τη σεισμική δόνηση, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να θεωρούνται νεκροί, ενώ άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Τέσσερις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από το κτήριο, το οποίο υπέστη μερική κατάρρευση, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, το οποίο επικαλείται τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τις αρχές στο εμπορικό κέντρο αγνοούνταν τουλάχιστον δέκα άτομα, πριν ανασυρθούν νεκρές οι δύο γυναίκες που ήδη αναφέρθηκαν.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν αναφέρει ότι η έκρηξη που προκάλεσε τη μερική κατάρρευση του εμπορικού κέντρου ενδέχεται να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου, καθώς ο σεισμός προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις παροχής αερίου, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TV Asahi, συνεργαζόμενο με το CNN.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι κάλεσε τους πολίτες να «παραμείνουν σε επαγρύπνηση για το ενδεχόμενο νέου σεισμού αντίστοιχου μεγέθους».

Διακοπές ρεύματος και ζημιές

Ο σεισμός προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά, ρήγματα σε δρόμους και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, περίπου 20 έως 30 εργαζόμενοι αγνοούνται στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της περιφέρειας, όπου σημειώθηκε η έκρηξη λίγη ώρα μετά τον σεισμό.

Ένα νοσοκομείο ανέφερε ότι περιέθαλψε περισσότερους από 50 τραυματίες, ενώ δεύτερο νοσοκομείο δέχθηκε περίπου 40 τραυματίες, εκ των οποίων οι 10 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Επιπλέον, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν οι σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν τον εκτροχιασμό τρένου υψηλής ταχύτητας.

Αρχικά εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ωστόσο ήρθη λίγη ώρα αργότερα. Παράλληλα, η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι δεν εντοπίστηκαν προβλήματα σε τρεις κοντινούς πυρηνικούς σταθμούς.

Scores Injured as Major 7.1 Earthquake Causes Severe Damage in Southwestern Japan



Infrastructure damage and reported explosions at a shopping complex trigger major emergency operations across Kumamoto Prefecture following heavy seismic activity. #EuroPost pic.twitter.com/UClZRTiGfK — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) July 28, 2026

«Έχουμε ήδη ενημερωθεί ότι υπάρχουν τραυματίες. Σε ορισμένες περιοχές έχουν σημειωθεί διακοπές ηλεκτροδότησης και πυρκαγιές, ενώ έχουν καταγραφεί ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και καταρρεύσεις κτιρίων», δήλωσε η πρωθυπουργός.

«Ζητώ από όλους να λάβουν μέτρα για την προστασία τους, μεταβαίνοντας σε ασφαλείς περιοχές, εφόσον χρειάζεται», πρόσθεσε.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών ανακοίνωσε ότι περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν λάβει οδηγία να μεταβούν σε κέντρα εκκένωσης, ενώ εκατοντάδες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης, καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται.

Για προληπτικούς λόγους ανεστάλησαν τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen και των τοπικών σιδηροδρομικών γραμμών στην Κιούσου, ενώ έκλεισε και ο διάδρομος προσγείωσης του αεροδρομίου Άσο-Κουμαμότο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου, «δεν υπάρχει προς το παρόν προοπτική επαναλειτουργίας».

Το σοβαρότερο περιστατικό φαίνεται να είναι η έκρηξη που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο της αλυσίδας Aeon στο Κουμαμότο.

Ο Κάζουγια Τσουρουνάγκα δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TBS ότι άκουσε την έκρηξη ενώ καθάριζε σπασμένα πιάτα από τον σεισμό σε παμπ που βρίσκεται περίπου 300 μέτρα από το εμπορικό κέντρο.

«Η έκρηξη ήταν τρομακτικά ισχυρή. Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού υψώθηκε στον ουρανό και, επειδή ο άνεμος φυσούσε προς το μέρος μας, η περιοχή γύρω από το κατάστημα έμοιαζε σαν να έπεφτε ηφαιστειακή στάχτη», ανέφερε.

Εκπρόσωπος της Aeon δήλωσε ότι οι πελάτες και οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν αμέσως μετά τον αρχικό σεισμό και ότι τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα.

Η Ιαπωνία συγκαταλέγεται στις πιο σεισμογενείς χώρες του κόσμου, καθώς καταγράφεται σεισμική δόνηση σχεδόν κάθε πέντε λεπτά. Βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς», μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας που περιβάλλει μεγάλο μέρος του Ειρηνικού Ωκεανού. Περίπου το 20% των σεισμών παγκοσμίως με μέγεθος 6 Ρίχτερ και άνω σημειώνονται στην Ιαπωνία.