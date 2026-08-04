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Σεισμός στην Ιταλία: Στους δρόμους οι κάτοικοι στην Τοσκάνη

Ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφηκε σήμερα το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου στην περιφέρεια της Τοσκάνης, στην Ιταλία.

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Σεισμογράφος
Σεισμογράφος | Shutterstock
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Ισχυρή σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 10:15 ώρα Ιταλίας της Τρίτης 4 Αυγούστου, στην περιφέρεια της Τοσκάνης,  με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Πίζας. 

Έως τώρα δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες και, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία,  το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 7 χιλιόμετρα. 

Πολλοί κάτοικοι βγήκαν από τα κτήρια και οι πυροσβέστες πραγματοποιούν ελέγχους για να εξακριβώσουν αν έχουν προκληθεί ζημιές. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η εκκένωση του δημαρχείου και των δικαστηρίων της Πίζας, όπως και η διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων. 

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