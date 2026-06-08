Σεισμός στην Κούβα: Ισχυρή δόνηση 6,2 Ρίχτερ ταρακούνησε Αβάνα και Φλόριντα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Κούβας, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογικών Ερευνών (Centro Nacional Investigaciones Sismológicas / CENAIS). Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Μάντουα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 20 χιλιόμετρα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στην Αβάνα μετέδωσαν πως ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια και πολλοί κάτοικοι βγήκαν ανάστατοι στους δρόμους.

«Στην αρχή, ένιωσα απλώς πως γύριζε το κεφάλι μου. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι ήταν σεισμός. Δεν είχα ξαναζήσει κάτι παρόμοιο», δήλωσε στο AFP η Κάρμεν Ντελγάδο, μια 47χρονη οικονομολόγος από την Αβάνα. «Αλλά, μόλις συνειδητοποιήσαμε τι συνέβαινε, βγήκαμε γρήγορα έξω», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο σεισμός αναστάτωσε τη δυτική Κούβα, ενώ το AFP μεταδίδει πως έγινε αισθητός ακόμη και στη Φλόριντα, στο νοτιοανατολικό άκρο των ΗΠΑ.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS), το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.