Σεισμός στην Κύπρο: «Κουνάει ακόμα» - Η αντίδραση δημοσιογράφου on air τη στιγμή της δόνησης

Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης στο Cyprus Times, με καλεσμένο τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου, Βασίλη Πάλμα.

Την ώρα που η συνέντευξη βρισκόταν σε εξέλιξη και μεταδιδόταν live, σημειώθηκε σεισμός, με την κάμερα να καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή και τις αντιδράσεις του υπουργού και του δημοσιογράφου.

Ο Βασίλης Πάλμας και ο δημοσιογράφος Μανώλης Καλατζής κοιτάχτηκαν εμφανώς αιφνιδιασμένοι, καθώς τα μικρόφωνα και οι κάμερες συνέχιζαν να γράφουν, ωστόσο παρέμειναν ψύχραιμοι και δεν διέκοψαν τη συνέντευξη, παρά τον έντονο σεισμό.

Το απρόοπτο περιστατικό καταγράφηκε ζωντανά και μέσα σε λίγα λεπτά έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σεισμός στην Κύπρο: Νέα ισχυρή δόνηση 5,3 Ρίχτερ

Σεισμός σημειώθηκε στην Κύπρο περίπου στις 16:30 το απόγευμα της Τετάρτης (12/11).

Ο σεισμός, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ήταν μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 20 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πάφου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλο το νησί, όπως μεταδίδει το κυπριακό sigmalive.

Υπενθυμίζεται ότι σεισμός 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης στην Κύπρο.

Σεισμός στην Κύπρο: Προσοχή οι επόμενες 48 ώρες λέει ο Λέκκας

Μιλώντας στην εκπομπή Update του ΕΡΤnews, o καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε ότι χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες «γιατί η φύση των ρηγμάτων δεν είναι πάντα γνωστή.

Ξέρουμε να ρήγματα που υπάρχουν και τέμνουν τον χερσαίο χώρο. Δεν ξέρουμε όμως τα ρήγματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο και πώς συνδέονται αυτά τα ρήγματα μεταξύ τους».