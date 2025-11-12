Σεισμός τώρα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το EMSC, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.