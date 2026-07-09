Σεισμός στην Τσεχία : Ισχυρές δονήσεις 5,5 Ρίχτερ δυτικά της Πράγας

Ισχυρός σεισμός 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 9 Ιουλίου στην Τσεχία και συγκεκριμένα την πόλη του Πίλζεν.
Η δόνηση έλαβε χώρα στις 18:00 τοπική ώρα και είχε επίκεντρο 32 χιλιόμετρα ανατολικά της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της Τσεχίας.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα δέκα χιλιόμετρα.
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