Σεισμός στο Μεξικό μεγέθους 7.4 Ρίχτερ: Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας.
Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα.
Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
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