Σεισμός τώρα 5,6 Ρίχτερ στη Χιλή: Οι πρώτες πληροφορίες

Ισχυρός σεισμός καταγράφηκε στην περιοχή της Χιλής, με το σύστημα ενημερώσεων του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου να κάνει λόγο πως η ένταση της δόνησης ανέρχεται στα 5,6 Ρίχτερ.

Ο σεισμός στη Χιλή «χτύπησε» την περιοχή της Ταραπάκα (Tarapaca), με το εστιακό βάθος της δόνησης να υπολογίζεται στα 89 χιλιόμετρα, όπως ανέφερε σχετικά το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν προκληθούν ζημιές ή τυχόν απώλειες από τον σεισμό στη Χιλή, ενώ η δόνηση ακολουθεί αυτήν των 7,7 Ρίχτερ, που καταγράφηκε στην Αλάσκα.

Με πληροφορίες από Reuters