Σεισμός τώρα 6,7 Ρίχτερ στη Νέα Γουινέα: Οι πρώτες πληροφορίες για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός τώρα στη Νέα Γουινέα, με την αρχική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου να κάνουν λόγο πως η δόνηση ήταν μεγέθους 6,7 Ρίχτερ, τη στιγμή που δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
Το εστιακό βάθος του σεισμού στη Νέα Γουινέα υπολογίζεται στα 100 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του βρίσκεται 313 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Port Moresby, στην Παπούα Νέα Γουινέα και 25 χιλιόμετρα δυτικά του Lae.
- Αλέξης Τσίπρας: Ποιοι θα απαρτίζουν την «εκλογική λίστα» - Αγώνας δρόμου για την κάλπη
- Ανάστατη η Χίος: Μαθηματικός αυνανίζεται μπροστά σε συναδέλφους του - Η αστεία δικαιολογία για το παντελόνι
- Σελέν Ερντέμ: Ο Παναθηναϊκός έχει νέα σταρ στον πάγκο: Ντίβα, φωνακλού και με ψηλοτάκουνες γόβες
- Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Μία κόλαση η ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια - Πήγα σε 24 γιατρούς»
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.