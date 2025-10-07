Μενού

Σεισμός τώρα 6,7 Ρίχτερ στη Νέα Γουινέα: Οι πρώτες πληροφορίες για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός τώρα στη Νέα Γουινέα. Οι πρώτες πληροφορίες για τη δόνηση.

Σεισμός στη Νέα Γουινέα
Σεισμός στη Νέα Γουινέα | Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο
Ισχυρός σεισμός τώρα στη Νέα Γουινέα, με την αρχική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου να κάνουν λόγο πως η δόνηση ήταν μεγέθους 6,7 Ρίχτερ, τη στιγμή που δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Το εστιακό βάθος του σεισμού στη Νέα Γουινέα υπολογίζεται στα 100 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του βρίσκεται 313 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Port Moresby, στην Παπούα Νέα Γουινέα και 25 χιλιόμετρα δυτικά του Lae.

 

