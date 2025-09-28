Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή (28/9) στην περιοχή Σιμάβ στην επαρχία Κιουτάχεια της δυτικής Τουρκίας.
Ο σεισμός έγινε στις 12:59 ώρα Ελλάδος, ενώ είχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.
Σύμφωνα με τη δήμαρχο του Σιμάβ, Τεκέλ Άκτουλουν, επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.
Υπάρχουν αναφορές πως ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη.
