Σεισμός τώρα στην Τουρκία - Αισθητός στην Κωνσταντινούπολη

Σεισμός μεγέθους 5,4 Ρίχτερ στην Τουρκία. Όλες οι πληροφορίες.

Σεισμογράφος
Σεισμογράφος καταγράφει δόνηση | Eurokinissi
Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή (28/9) στην περιοχή Σιμάβ στην επαρχία Κιουτάχεια της δυτικής Τουρκίας.

Ο σεισμός έγινε στις 12:59 ώρα Ελλάδος, ενώ είχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο του Σιμάβ, Τεκέλ Άκτουλουν, επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.

Υπάρχουν αναφορές πως ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη.

 

