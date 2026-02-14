Σεκιούριτι αποκαλύπτει τον τύπο βαλίτσας που είναι πιο πιθανό να σας κλέψουν στο αεροδρόμιο

Τα ταξίδια και οι διακοπές μπορεί να είναι ακριβά, οπότε το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι να χαθεί η βαλίτσα σου. Ωστόσο, σύμφωνα με έναν ειδικό, πολλοί από εμάς κάνουμε ένα συνηθισμένο λάθος με τις αποσκευές μας, το οποίο μπορεί να δώσει σήμα στους κλέφτες ότι η βαλίτσα μας αξίζει να γίνει στόχος.

Η προειδοποίηση έρχεται τη στιγμή που οι κλοπές βαλιτσών στα τρένα του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκαν σχεδόν κατά 37% το 2024, σύμφωνα με ανάλυση της Money Supermarket, που επικαλείται το express.co.uk.

Ξεχωριστά στοιχεία από την αεροπορικές εταιρείες και τη βιομηχανία αποσκευών δείχνουν ότι σχεδόν μία στις 20 βαλίτσες παγκοσμίως, είτε χάνεται είτε κάπιοις την κλέβει στις πτήσεις.

Ο Joseph Barton, ειδικός σε θέματα ασφάλειας από το AdleyBarton.com, προειδοποίησε ότι δεν είναι το τι υπάρχει μέσα στη βαλίτσα που σε προδίδει — αλλά το τι φαίνεται απ’ έξω. Προέτρεψε τους ταξιδιώτες να περνούν απαρατήρητοι, «πάντα να προσπαθείτε να περνάτε απαρατήρητοι· τη στιγμή που εσείς ή τα πράγματά σας ξεχωρίζετε, γίνεστε στόχος.

Ακόμα κι αν έχετε αγοράσει μια απομίμηση βαλίτσας στις διακοπές που δεν αξίζει πολλά, αυτό σας βάζει σε κίνδυνο. Οι κλέφτες γνωρίζουν το κόστος των αντικειμένων και αν κυκλοφορείτε με μια βαλίτσα αξίας 1.000 λιρών, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα ρούχα μέσα να είναι επώνυμα και να μεταπωλούνται εύκολα».

Το λάθος που κάνουν όλοι

Οι ταξιδιώτες συχνά υποθέτουν ότι η αγορά ακριβών αποσκευών σημαίνει πως τα πράγματά τους είναι καλύτερα προστατευμένα. Και παρότι οι ποιοτικές βαλίτσες μπορεί να αντέχουν τη σκληρή μεταχείριση στα αεροδρόμια, σε δημόσιους χώρους μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα, διαφημίζοντας το τι μπορεί να περιέχουν.

Και δεν είναι μόνο οι προφανείς επώνυμες μάρκες που δείχνουν ότι μια βαλίτσα αξίζει να κλαπεί. Τα έντονα χρώματα, τα σκληρά κελύφη και ακόμη και τα ασορτί σετ είναι χαρακτηριστικά που τραβούν την προσοχή — και όχι με καλό τρόπο.

«Μπορεί να επιλέξετε μια βαλίτσα με έντονο χρώμα για να τη βρίσκετε πιο εύκολα όταν φτάνετε, αλλά αυτό κάνει και πιο εύκολο για τους κλέφτες να σας εντοπίσουν και να σας ακολουθήσουν», προειδοποίησε ο Joseph.

Από την άλλη πλευρά, οι κλέφτες τείνουν να αποφεύγουν τις πιο παλιές βαλίτσες αλλά και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν «παγίδες»:

«Τους δείχνει ότι δεν είστε έμπειρος ταξιδιώτης και πιθανότατα έχετε αγοράσει τα πάντα καινούρια για το ταξίδι σας. Αυτό τους δείχνει ότι μπορούν να βγάλουν χρήματα από τα υπάρχοντά σας».

Ωστόσο, μια παλιά και φθαρμένη βαλίτσα μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς οι κλέφτες ενδέχεται να πιστέψουν ότι δεν έχετε τίποτα μέσα που να αξίζει να κλαπεί.