Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε μετά το τέλος αγώνα kick boxing στη Σερβία, όταν λίγα δευτερόλεπτα μετά τη νίκη του Έλληνα αθλητή, Γιάννη Τσουκαλά, με νοκ άουτ έναντι του Σέρβου αντιπάλου του, Βαχίντ Κιτσάρα, άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό που καταγράφηκε από θεατές του αγώνα δείχνει τον Τσουκαλά να πανηγυρίζει για την επικράτησή του έναντι του Βαχίντ Κιτσάρα (Vahid Kičara) και άτομα από την ομάδα του να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο και να τραυματίζουν, ευτυχώς όχι σοβαρά, τον Έλληνα αθλητή πολεμικών τεχνών.

Περίπου 50 άτομα φέρεται να εισέβαλαν στο ρινγκ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει γενικευμένη σύρραξη. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη, επικαλούμενοι έλλειψη επαρκούς προσωπικού ασφαλείας για τη διαχείριση ενός τέτοιου περιστατικού.

Ο Έλληνας αθλητής, μετά την επίθεση μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και αφού διαπιστώθηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.