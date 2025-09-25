Σεργκέι Λαβρόφ: «Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ κήρυξαν πόλεμο στη Ρωσία - Συμμετέχουν άμεσα σ' αυτό»

Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κηρύξει πραγματικό πόλεμο κατά της Ρωσίας μέσω της Ουκρανίας και ήδη συμμετέχουν άμεσα σε αυτόν, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20.

Σημείωσε ότι η άρνηση τήρησης των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών είναι «εκδήλωση νεοαποικιακών φιλοδοξιών, [η οποία] οδηγεί σε αυξημένη παγκόσμια αστάθεια και γεννά περιφερειακές συγκρούσεις».

«Ένα σαφές παράδειγμα είναι η κρίση στην Ουκρανία, που προκλήθηκε από τη συλλογική Δύση, μέσω της οποίας το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να κηρύξουν, στην πραγματικότητα έχουν ήδη κηρύξει, έναν πραγματικό πόλεμο κατά της χώρας μου και συμμετέχουν άμεσα σε αυτόν», δήλωσε ο Λαβρόφ στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της 80ής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

JUST IN - Lavrov says NATO and the EU have declared war on Russia and are directly participating in it — TASS — Disclose.tv (@disclosetv) September 25, 2025

Σεργκέι Λαβρόφ: Τι είπε για τη Μέση Ανατολή

«Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή είναι στην ίδια λογική», συνέχισε ο Λαβρόφ. «Η άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 65.000 ανθρώπους, και ορισμένοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ που εργάζονται στη Μέση Ανατολή αναφέρουν ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ο αριθμός των νεκρών είναι 10 φορές υψηλότερος. Κανένας από τους γείτονες του Ισραήλ δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Το βλέπουμε αυτό κάθε μέρα».

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας σημείωσε επίσης ότι η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών πραγματοποιείται σε μια χρονιά «δύο εποχιακών επετείων».

«Πριν από ογδόντα χρόνια, με τη Σοβιετική Ένωση να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, ο γερμανικός ναζισμός και ο ιαπωνικός μιλιταρισμός συντρίφθηκαν, με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να συμβάλλει ιδιαίτερα στη νίκη. Αυτή η νίκη κατέστησε δυνατή την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία οι Ιδρυτές κάλεσαν να "σώσουν τις επόμενες γενιές από τη μάστιγα του πολέμου" και να "προωθήσουν την κοινωνική πρόοδο"» συμπλήρωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

«Η εμπιστοσύνη στις αρχές που κατοχυρώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο σύνολό τους, στην πληρότητα και στην αλληλεξάρτησή τους, είναι το κλειδί για την ειρηνική, προοδευτική ανάπτυξη όλων των κρατών χωρίς εξαίρεση, τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Με πληροφορίες από TASS