Σφοδρές αντιδράσεις για βίντεο με Ισραηλινό ποδοσφαιριστή σε επίθεση στον νότιο Λίβανο

Η εμφάνιση Ισραηλινού παίκτη σε βίντεο που τον δείχνει να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση στον νότιο Λίβανο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο λόγος για τον Μενάσε Ζάλκα, παίκτη της Χάποελ Χαντέρα (ομάδα της δεύτερης κατηγορίας). Στο υλικό του Channel 14 φαίνεται να φορά στολή του ισραηλινού στρατού και να πυροβολεί με πολυβόλο, ενώ σε άλλο σημείο διακρίνεται να ρίχνει χειροβομβίδα. Το βίντεο, το οποίο επαληθεύτηκε από το Al Jazeera, φέρεται να προέρχεται από στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.
