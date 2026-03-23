Σφοδρό σφυροκόπημα στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη και ισοπεδωμένα κτίρια - Πύραυλοι κατά του Ισραήλ

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές στην πρωτεύουσα του Ιράν, την 24η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταδίδουν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε μέσω Telegram ένδεκα λεπτά μετά τις 04:00 (ώρα Ελλάδας) ότι άρχισε να διεξάγει «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Σφυροκόπημα σε όλο το Ιράν

Επιπλέον, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν αεροπορικός βομβαρδισμός έπληξε ραδιοφωνικό σταθμό στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς (νότια), σημαντικό λιμάνι του Ιράν στον Κόλπο, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων MEHR.

Παράλληλα, αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ στα βορειοδυτικά της χώρας και συνεργεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών αναζητούν θύματα στα συντρίμμια, μετέδωσε νωρίς το πρωί το ημικρατικό πρακτορείο ειδήσεων Nour News.

Πύραυλοι κατευθύνονται στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισε την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονται «προς την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι επιχειρούν «συστήματα (σ.σ. αντιαεροπορικής) άμυνας για να αναχαιτίσουν την απειλή».

Η Σαουδική Αραβία ανακοινώνει ότι δυο βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ριάντ

Στην ευρύτερη περιοχή, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε το πρωί ότι εκτοξεύτηκαν δυο βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ, εκ των οποίων ένας αναχαιτίστηκε και ο δεύτερος κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή.