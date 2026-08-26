Σχέδια Τουρκίας για σενάρια «κρίσεων και πολέμου»: Προετοιμασίες Άγκυρας και αναφορές σε Ελλάδα - Ισραήλ

Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας διεξάγει προετοιμασίες για σενάρια που κυμαίνονται από τη διαχείριση κρίσεων και την αυξημένη ένταση έως και τον άμεσο πόλεμο. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του nordicmonitor.com, το οποίο επικαλείται επίσημο κυβερνητικό έγγραφο, η Άγκυρα παρακολουθεί στενά και με έκδηλη ανησυχία την ταχέως αναπτυσσόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας.

Η επιστολή Γκιουλέρ και η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού

Σε επιστολή που εστάλη στο τουρκικό κοινοβούλιο στις 10 Αυγούστου και φέρει την υπογραφή του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, αναφέρεται ρητά ότι οι μελέτες για «πιθανή κρίση, ένταση και πόλεμο» στην περιοχή γύρω από την Τουρκία συνεχίζονται σε στενό συντονισμό με όλους τους αρμόδιους κρατικούς θεσμούς.

Η ασυνήθιστα ευθεία αναφορά στη λέξη «πόλεμος» αποτελεί μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στο δόγμα των πολεμικών σχεδίων της Τουρκίας. Η διατύπωση περί συντονισμού με «όλες τις μονάδες του κράτους» υποδηλώνει ότι ο σχεδιασμός ξεπερνά τα στενά στρατιωτικά όρια και περιλαμβάνει ευρύτερη κινητοποίηση εθνικών πόρων, ως απάντηση σε αυτό που η Άγκυρα αντιλαμβάνεται ως έναν νέο εχθρικό άξονα στη γειτονά της.

Το έγγραφο υπογραμμίζει, επίσης, ότι η προστασία των συμφερόντων της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θα διασφαλιστεί «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

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Οι ερωτήσεις που προκάλεσαν την αντίδραση της Άγκυρας

Η επιστολή του υπουργείου ήρθε ως απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση του Χασάν Οζτουρκμέν, νεοεθνικιστή βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Ο βουλευτής ζήτησε απαντήσεις σχετικά με την αναφερόμενη στρατιωτική συγκέντρωση στα ελληνικά νησιά και την απόκτηση ισραηλινών οπλικών συστημάτων από την Αθήνα.

Ο Οζτουρκμέν ρώτησε συγκεκριμένα εάν η Ελλάδα κατασκευάζει υπόγειες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εάν αναβαθμίζει διαδρόμους για μαχητικά αεροσκάφη στα νησιά του Αιγαίου και εάν αναπτύσσει ισραηλινά συστήματα αεράμυνας ή συστοιχίες Patriot. Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα για το ποια αντίμετρα αναπτύσσει η Τουρκία ενάντια στην υπό σχεδιασμό ελληνική αντιαεροπορική ασπίδα «Αχίλλειος Ασπίδα».

Αν και ο Γκιουλέρ απέφυγε να δώσει επιχειρησιακές λεπτομέρειες για τα τουρκικά αντίμετρα, τόνισε ότι το υπουργείο παρακολουθεί συνεχώς τις ελληνικές δραστηριότητες που, κατά την Άγκυρα, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα τουρκικά δικαιώματα, τονίζοντας ότι λαμβάνονται ταχέως τα απαραίτητα μέτρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του ότι το νέο περιβάλλον δεν κρύβει μόνο κινδύνους, αλλά δημιουργεί και «ευκαιρίες» για την προώθηση των τουρκικών εθνικών συμφερόντων.

Ο άξονας Αθήνας - Τελ Αβίβ και ο εξοπλιστικός εκσυγχρονισμός

Η έρευνα του τουρκικού κοινοβουλίου ανέδειξε την ενόχληση της Άγκυρας για την αναβάθμιση του ελληνικού οπλοστασίου μέσω του Ισραήλ. Όπως αναφέρει το nordicmonitor.com, η στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών έχει εμβαθύνει δραματικά.

Μετά τη συνάντηση του Έλληνα υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ίσραελ Κατζ στις 20 Ιανουαρίου στην Αθήνα, ανακοινώθηκε ότι η συνεργασία καλύπτει πλέον όλο το φάσμα (κοινές ασκήσεις, κυβερνοασφάλεια, αντιμετώπιση drones). Για το 2026, το κοινό πρόγραμμα προβλέπει 29 δραστηριότητες στην Ελλάδα και 25 στο Ισραήλ.

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Στις 4 Ιουνίου, υπεγράφη συμφωνία 750 εκατ. δολαρίων (650 εκατ. ευρώ) για την απόκτηση του ισραηλινού συστήματος πυραυλικού πυροβολικού ακριβείας PULS της Elbit Systems.

Στις 23 Ιουλίου, η Ελλάδα ενέκρινε την απόκτηση πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας από το Ισραήλ (αξίας έως 3,5 δισ. ευρώ). Το σύστημα θα ενσωματώνει ραντάρ και πυραύλους των εταιρειών Rafael και IAI, με την ελληνική βιομηχανία να κατασκευάζει τουλάχιστον το 25%. Αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό εντός 35 μηνών.

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο ευρύτερο ελληνικό πρόγραμμα στρατιωτικού εκσυγχρονισμού, ύψους 28 δισ. ευρώ έως το 2036, το οποίο περιλαμβάνει μαχητικά F-35, νέες φρεγάτες και drones.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, Αμίρ Μπαράμ, δήλωσε πρόσφατα ότι οικοδομείται μια νέα αρχιτεκτονική περιφερειακής ασφάλειας «από την Ινδία μέσω των ΗΑΕ έως την Ελλάδα και την Κύπρο».