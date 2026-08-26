Θρίλερ στην Πύλο με τον Ισπανό που αγνοείται: «Είναι δύσκολο αλλά έχουμε ελπίδες» δηλώνει ο γιος του

Σε εφιάλτη διαρκώς σε εξέλιξη έχει μετατραπεί το θαλάσσιο ταξίδι ενός 66χρονου Ισπανού συνταξιούχου επιχειρηματία, του Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Ο 66χρονος έπεσε στη θάλασσα από το σκάφος του, «Theorema», αφήνοντας τη σύζυγό του αβοήθητη και σε κατάσταση σοκ εν πλω για τρεις ολόκληρες ημέρες, καθώς το σκάφος ήταν καινούργιο, ακυβέρνητο και η ίδια δεν γνώριζε πώς να το χειριστεί ή να εκπέμψει σήμα κινδύνου.

Μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα El País, ο γιος του αγνοουμένου, Σέρχιο Μουτίλμπα, περιέγραψε τις δραματικές ώρες που βιώνει η οικογένειά του, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στις Αρχές να εξαντλήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για τον εντοπισμό του πατέρα του.

Το τραύμα της μητέρας: «Η εξαφάνιση του πατέρα μας και το γεγονός ότι η μητέρα μου έμεινε τρεις ημέρες μόνη στη θάλασσα μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Τι να έκανε, τι να σκεφτόταν... Δεν μπορεί ακόμα να το συνειδητοποιήσει», δήλωσε ο Σέρχιο, εξηγώντας ότι η μητέρα του χρειάστηκε νοσοκομειακή και ψυχολογική υποστήριξη μετά τη μεταφορά της στη Μαδρίτη.

Ο ίδιος εκτιμά ότι το γεγονός πως το σκάφος ήταν καινούργιο στέρησε από τη μητέρα του τη δυνατότητα να αντιδράσει άμεσα, να ακινητοποιήσει το σκάφος και να σώσει τον σύζυγό της.

Διατήρηση της ελπίδας: «Θέλουμε να συνεχίσουν να τον ψάχνουν. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε ελπίδες», τόνισε, εκφράζοντας παράλληλα παράπονα για την έλλειψη άμεσης ενημέρωσης και βοήθειας από τις ισπανικές κυβερνητικές αρχές.

Οι επιχειρήσεις αναζήτησης συντονίζονται από τις αρχές της Ιταλίας και της Ελλάδας, με την ισπανική υπηρεσία Salvamento Marítimo να λειτουργεί ως σύνδεσμος και να ενημερώνει την οικογένεια ανά 12ωρο. Την ίδια ώρα, η οικογένεια διατηρεί παρουσία στην Πύλο, τον αρχικό προορισμό του ζευγαριού από τη Σικελία, παρακολουθώντας από κοντά τις προσπάθειες εντοπισμού.

Τι δήλωσε ο άνθρωπος που ρυμούλκυσε το καταμαράν

Μιλώντας στον Alpha, ο Αλέξανδρος Τριάντος, ο πρόεδρος του αλλιευτικού συλλόγου της Πύλου και ο άνθρωπος που ρυμούλκυσε το καταμαράν, ανέφερε πώς είχε έναν σύντομο διάλογο με την σύζυγο του Ισπανού επιχειρηματία.

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Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Έφυγα κατευθείαν για διάσωση γιατί μου είπαν ότι κινδυνεύει μια γυναίκα και ότι είναι ένα σκάφος ακυβέρνητο με έναν αγνοούμενο. Όντως βρήκα τη γυναίκα και το Λιμεναρχείο δίπλα. Είδα ότι η γυναίκα είναι καλά και ξεκίνησα τη διαδικασία ρυμούλκησης. Τη ρώτησε αν είναι καλά και αν θέλει να την πάρω στο σκάφος μου και μου είπε '' όχι θα μείνω στο σκάφος μου΄΄.

Το σκάφος είχε και VHF ( διεθνές σύστημα ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας ) και ραντάρ και κινητά υπήρχαν. Τα σωσίβια τα είχε όλα. Ήταν από τα καινούργια καταμαράν. Έχει όλα τα πράγματα που χρειάζονται για την ασφάλεια».

Εξαφάνιση Ισπανού επιχειρηματία: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σκάφος

Υπενθυμίζεται ότι, προβληματισμό προκαλλέι το γεγονός ότι βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σκάφος. Οι κηλίδες ήταν «τριών ημερών», όσο και οι περίπου τρεις ημέρες που μεσολάβησαν μέχρι να ειδοποιηθούν οι Αρχές.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο 66χρονος είχε πιάσει έναν μεγάλο τόνο και, ενώ βρισκόταν στο κατάστρωμα, γλίστρησε στο αίμα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα. Όπως ανέφερε, τον άκουσε να της φωνάζει να σβήσει τη μηχανή, ωστόσο πανικοβλήθηκε και δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος.