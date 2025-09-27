Ένα νέο σχέδιο 21 σημείων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που παρουσιάστηκε σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Το έγγραφο, σύμφωνα με τους Times of Israel, περιλαμβάνει ρήτρες που απευθύνονται τόσο στις παλαιστινιακές όσο και στις ισραηλινές απαιτήσεις.

Οι κεντρικοί άξονες του αμερικανικού σχεδίου

Κεντρική πρόβλεψη του σχεδίου είναι η ενθάρρυνση των Παλαιστινίων να παραμείνουν στη Λωρίδα της Γάζας, απορρίπτοντας προηγούμενες προτάσεις περί μετεγκατάστασης του πληθυσμού.

Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός «πολιτικού ορίζοντα» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, υπό την προϋπόθεση της ανοικοδόμησης της Γάζας και της μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής.

Μαζική έξοδος από την κατεστραμμένη πόλη της Γάζας | AP Photo/Jehad Alshrafi

Το σχέδιο, το οποίο εκπονήθηκε από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff, περιλαμβάνει επίσης όρους που ανταποκρίνονται στις πάγιες θέσεις του Ισραήλ:

αφοπλισμό της Χαμάς

αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας

αποριζοσπαστικοποίηση του πληθυσμού.

Παρότι η πρόταση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται εντατικά και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Ωστόσο, η πρόβλεψη για πιθανή δημιουργία παλαιστινιακού κράτους ενδέχεται να αποτελέσει σημείο τριβής για την ισραηλινή κυβέρνηση, καθώς ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επανειλημμένα εκφράσει αντίθεση στη λύση δύο κρατών.

Το σχέδιο σε 21 σημεία

Αποστρατιωτικοποίηση και αποριζοσπαστικοποίηση της Γάζας Η Λωρίδα της Γάζας θα μετατραπεί σε ουδέτερη ζώνη, χωρίς στρατιωτικές απειλές ή τρομοκρατικές οργανώσεις, ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο για τις γειτονικές χώρες. Προβλέπεται πλήρης ανασυγκρότηση της Γάζας με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Παλαιστινίων. Άμεση κατάπαυση του πυρός. Με την αποδοχή του σχεδίου, ο πόλεμος τερματίζεται και οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται σταδιακά από τη Λωρίδα. Επιστροφή όλων των ομήρων, εντός 48 ωρών από την επίσημη αποδοχή της συμφωνίας, όλοι οι όμηροι – ζωντανοί και νεκροί – θα επιστραφούν. Το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες κρατούμενους, καθώς και τις σορούς Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αμνηστία και ασφαλής αποχώρηση για μέλη της Χαμάς. Όσα μέλη της Χαμάς αποδέχονται την ειρηνική συνύπαρξη θα λάβουν αμνηστία. Όσοι επιθυμούν να φύγουν, θα έχουν ασφαλή διέλευση προς τρίτες χώρες. Ανθρωπιστική βοήθεια μεγάλης κλίμακας. Θα εισέρχονται τουλάχιστον 600 φορτηγά ημερησίως με τρόφιμα, φάρμακα και υλικά για την αποκατάσταση των υποδομών. Διανομή βοήθειας από ανεξάρτητους φορείς. Η βοήθεια θα διανέμεται αποκλειστικά από διεθνείς οργανισμούς, χωρίς εμπλοκή του Ισραήλ ή της Χαμάς. Προσωρινή διοίκηση από Παλαιστινίους τεχνοκράτες. Η Γάζα θα διοικείται από ανεξάρτητους Παλαιστινίους ειδικούς, υπό διεθνή εποπτεία, μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής. Θα προσκληθούν ειδικοί για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω επενδύσεων. Θα θεσπιστούν ευνοϊκοί όροι εμπορίου και πρόσβασης για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στη Γάζα. Ενθάρρυνση παραμονής των κατοίκων. Οι Παλαιστίνιοι θα ενθαρρύνονται να παραμείνουν στη Γάζα και να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση. Όσοι φύγουν θα μπορούν να επιστρέψουν. Αποκλεισμός της Χαμάς από τη διακυβέρνηση. Η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν ρόλο στη διοίκηση της Γάζας. Θα καταστραφούν όλες οι επιθετικές στρατιωτικές υποδομές. Χώρες της περιοχής θα εγγυηθούν την τήρηση των όρων και την ασφάλεια του Ισραήλ από απειλές που προέρχονται από τη Γάζα. Θα αναπτυχθεί διεθνής αποστολή για την ασφάλεια και την εκπαίδευση παλαιστινιακής αστυνομίας. Δέσμευση μη προσάρτησης της Γάζας από το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Θα παραδώσει σταδιακά τα εδάφη στη διεθνή δύναμη. Μερική εφαρμογή του σχεδίου σε περίπτωση άρνησης της Χαμάς, αν η Χαμάς δεν αποδεχθεί το σχέδιο, οι όροι θα εφαρμοστούν σε περιοχές που θα εκκενωθούν και παραδοθούν στη διεθνή εποπτεία. Το Ισραήλ δεσμεύεται να μην επιτεθεί στο Κατάρ, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό του ρόλο στη μεσολάβηση. Θα ξεκινήσει διαθρησκειακός διάλογος για την αλλαγή αφηγήματος και την ενίσχυση της ειρηνικής συνύπαρξης. Όταν ολοκληρωθεί η ανοικοδόμηση και οι μεταρρυθμίσεις, θα τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. Οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν επίσημο διάλογο με Ισραήλ και Παλαιστινίους για την επίτευξη μόνιμης ειρηνικής συνύπαρξης.

Με πληροφορίες από το timesofisrael.com