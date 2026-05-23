Σχέδιο δολοφονίας της Ιβάνκα Τραμπ από μαχητή των Φρουρών της Επανάστασης - Τι αποκαλύπτεται

Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, φαίνεται πως είχε γίνει στόχος δολοφονίας από μαχητή εκπαιδευμένο από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ως αντίποινα στην εκτέλεση του Ιρανού στρατιωτικού αρχηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.
Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της New York Post, ο πρόσφατα συλληφθείς Μοχάμεντ Μπακέρ Σαάντ Νταούντ αλ-Σαάντι σχεδίαζε να σκοτώσει την Ιβάνκα Τραμπ και είχε στη διάθεσή του και τα σχέδια από το σπίτι της στην Φλόριντα.
«Μετά τη δολοφονία του Κασέμ, αυτός (ο Αλ-Σαάντι) περιφερόταν λέγοντας στον κόσμο "πρέπει να σκοτώσουμε την Ιβάνκα για να κάψουμε το σπίτι του Τραμπ όπως έκαψε το δικό μας σπίτι"», δήλωσε στην εφημερίδα The Post ο Εντιφάν Κανμπάρ, πρώην αναπληρωτής στρατιωτικός ακόλουθος στην ιρακινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον.
«Ακούσαμε ότι είχε το σχέδιο για το σπίτι της Ιβάνκα στη Φλόριντα» πρόσθεσε ο ίδιος.
Μια δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε, επίσης, το σχέδιο του 32χρονου.
«Λέω στους Αμερικανούς να κοιτάξουν αυτή την εικόνα και να γνωρίζουν ότι ούτε τα παλάτια σας ούτε η Μυστική Υπηρεσία θα σας προστατεύσουν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της παρακολούθησης και της ανάλυσης. Σας είπα, η εκδίκησή μας είναι θέμα χρόνου» είχε γράψει ο ίδιος στα social media, συνοδεύοντας το κείμενο με μία φωτογραφία ενός χάρτη από την έπαυλη που διατηρεί η Τραμπ με τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ.
Ο άνδρας συνελήφθη στην Τουρκία στις 15 Μαΐου και εκδόθηκε στις ΗΠΑ, όπου κατηγορείται για 18 επιθέσεις και απόπειρες επιθέσεων σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.
Βρίσκεται πίσω από επιθέσεις σε αμερικανικούς και εβραϊκούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της εμπρηστικής επίθεσης στην Bank of New York Mellon στο Άμστερνταμ τον Μάρτιο, του μαχαιρώματος δύο εβραίων θυμάτων στο Λονδίνο τον Απρίλιο και των πυροβολισμών στο κτίριο του αμερικανικού προξενείου στο Τορόντο, επίσης τον Μάρτιο.
Επίσης, «σχεδίασε, συντόνισε» και φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Εβραίων, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης σε μια συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου, του εμπρησμού ενός ναού στο Ρότερνταμ, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές, καθώς και για διάφορες άλλες αποτυχημένες αντεπιθέσεις στις ΗΠΑ σε απάντηση στην τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
