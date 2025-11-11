Το σχέδιο των ΗΠΑ για στρατιωτική βάση στη Γάζα - «Άγνοια» δηλώνουν οι IDF

Όλο και «φουντώνουν» τα σενάρια για την εγκατάσταση αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με μια ερευνητική έκθεση της Shomrim που δημοσιεύθηκε την Τρίτη και μεταφέρει η Jerusalem Post, οι ΗΠΑ εξετάζουν σχέδια για την κατασκευή μιας μεγάλης στρατιωτικής βάσης κατά μήκος των συνορίων του Ισραήλ με τη Γάζα που θα φιλοξενήσει χιλιάδες αμερικανούς στρατιώτες.

Μέρος του σκοπού της βάσης θα ήταν να ενισχύσει την ικανότητα των ΗΠΑ να ελέγχουν άμεσα τα γεγονότα επί τόπου και να εξαρτώνται λιγότερο από τη συνεργασία του Ισραήλ στην αντιμετώπιση διαφόρων μερών, είτε πρόκειται για τη Χαμάς, την Αίγυπτο, την Παλαιστινιακή Αρχή ή άλλα τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση της Γάζας.

Κατά πόσο γνωρίζουν οι IDF το σχέδιο των ΗΠΑ

Ωστόσο, οι IDF δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν κάτι σχετικά με την ιδέα και η άγνοια αυτή σημαίενι ότι ενδέχεται να μην υλοποιηθεί το σχέδιο ΗΠΑ, ή ότι μπορεί να είναι μια πιο μακρινή ιδέα που θα χρειαστεί χρόνος για να διαπραγματευτεί και να υλοποιηθεί.

Εναλλακτικά, το ισραηλινό μέσο επισημαίνει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μπορεί να έχει ήδη συμφωνήσει σε μια τέτοια αλλαγή χωρίς να ενημερώσει τον IDF, κάτι που έχει κάνει κατά καιρούς σε θέματα με ευαίσθητες πολιτικές επιπτώσεις για τον ίδιο.

Ωστόσο, στο Bloomberg αναφέρεται ότι με έγγραφο που εστάλη σε προεπιλεγμένες εταιρείες στις 31 Οκτωβρίου, το Πολεμικό Ναυτικό ζητούσε εκτίμηση κόστους για «μια προσωρινή, αυτοσυντηρούμενη στρατιωτική βάση λειτουργίας ικανής να υποστηρίξει 10.000 άτομα και να παρέχει 10.000 τ.π. διοικητικού χώρου για 12 μήνες».