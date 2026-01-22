Παρουσιάστηκε το σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας από τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ανώτερο σύμβουλο του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ, στην τελετή υπογραφής του «Συμβουλίου Ειρήνης» στο Νταβός.

Όπως τόνισε ο ίδιος ο Κούσνερ, η επόμενη φάση στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου είναι να «συνεργαστούμε με τη Χαμάς για τον αφοπλισμό της» ενώ το Συμβούλιο Ειρήνης εκτιμά ότι θα χρειαστούν περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δημόσιων υπηρεσιών.

Ο Κούσνερ ανέφερε επίσης, σύμφωνα με την Jerusalem Post, ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να εισαγάγει «τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας στη Γάζα, που αντανακλούν τη νοοτροπία και την προσέγγιση που εφαρμόζει ο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ».

Το σχέδιο των ΗΠΑ πρόκειται να περιλαμβάνει λιμάνι και αεροδρόμιο στον παλαιστινιακό θύλακα, με τον Κούσνερ τονίζει πως «δεν υπάρχει σχέδιο Β», ενώ αναμένεται να ξεκινήσει από το πέρασμα της Ράφα και στη συνέχεια να επεκταθεί σταδιακά προς τα βόρεια μέχρι την πόλη της Γάζα.

Η πρωτοβουλία θέτει υψηλούς στόχους για την επόμενη δεκαετία αφού φιλοδοξεί να αυξήσει το ΑΕΠ της Γάζας σε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια και να αυξήσει το μέσο ετήσιο εισόδημα των νοικοκυριών σε πάνω από 13.000 δολάρια.

H διαδικασία αφοπλισμού της Χαμάς

Όσον αφορά την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, ο Κούσνερ υπογράμμισε πως τα βαριά όπλα θα παραδοθούν άμεσα και θα αποσυρθούν αμέσως, ενώ τα μικρά όπλα θα αποσυρθούν ανά τομέα από τη νέα παλαιστινιακή αστυνομία.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη μεταχείριση των μελών της Χαμάς, τα οποία «θα λάβουν με αμνηστία, θα επανενταχθούν ή θα έχουν ασφαλή διέλευση» ενώ κάποια μέλη θα «ενταχθούν» στη νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη μετά από «αυστηρό έλεγχο».

Μόλις ολοκληρωθεί και επαληθευτεί ο αφοπλισμός έρχεται η σειρά του ισραηλινού στρατού να αποσυρθεί στην περίμετρο ασφαλείας γύρω από τη Γάζα.

Τονίζεται πως το σχέδιο ανοικοδόμησης θα τεθεί σε εφαρμογή εξολοκλήρου σε τομείς, όπου θα έχει ολοκληρωθεί η αποστρατιωτικοποίηση.

Οι επόμενες 100 ημέρες

Όπως επεσήμανε ο Κούσνερ, οι επόμενες 100 ημέρες θα επικεντρωθούν στην παροχή βοήθειας και την ανοικοδόμηση, ενώ ανέφερε πως τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον μια διάσκεψη για τις επενδύσεις στη Γάζα.

«Ο στόχος μας εδώ είναι η ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού λαού. Όλοι θέλουν να ζουν ειρηνικά. Όλοι θέλουν να ζουν με αξιοπρέπεια», επισήμανε.

Με τη σειρά του ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ ευχαρίστησε μεταξύ άλλων τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους μεσολαβητές του Κατάρ, της Τουρκίας και της Αιγύπτου.