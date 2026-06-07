Το σχέδιο του Λευκού Οίκου για να αγοράσουν οι ΗΠΑ τα Νησιά Τσάγκος από τον Μαυρίκιο - Ο λόγος που τα θέλουν

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει ένα σχέδιο, το οποίο προβλέπει την αγορά από τον Μαυρίκιο των Νησιών Τσάγκος, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει μια πρόταση, που προβλέπει παράκαμψη της Βρετανίας και τη σύναψη μιας συμφωνίας για να πάρουν τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αμέσως το ρεπορτάζ ενώ ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Το σχέδιο είναι μεταξύ των αρκετών επιλογών που συντάσσονται από τον Λευκό Οίκο, σε ένα έγγραφο που στοχεύει στην παροχή εναλλακτικών λύσεων προκειμένου ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ να μην εκχωρήσει την κυριαρχία του αρχιπελάγους του Ινδικού Ωκεανού στον Μαυρίκιο, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Λευκός Οίκος συζητά με την Ντάουνινγκ Στριτ αναφορικά με το να διασφαλιστεί το μέλλος του Ντιέγκο Γκαρσία, όπως προσθέτει το δημοσίευμα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Βρετανίας τον Απρίλιο «πάγωσε» τη συμφωνία της που αφορά την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος, όπου βρίσκεται η αμερικανοβρετανική αεροπορική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, η οποία έχει επικριθεί από τον Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι η συμφωνία ήταν ένα «μεγάλο λάθος».