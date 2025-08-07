Το σχέδιο του Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Εκτοπισμός 1 εκατ. Παλαιστινίων

Το Ισραήλ αναμένεται την Πέμπτη να εγκρίνει ένα πολυφασικό σχέδιο για την κατάληψη εκτεταμένων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας, μέσα σε διάστημα περίπου πέντε μηνών, με αποτέλεσμα την εκ νέου εκτόπιση περίπου 1 εκατομμυρίου Παλαιστινίων.

Αυτό αναφέρεται σε πολλαπλά δημοσιεύματα του εβραϊκού Τύπου, παρά τις προειδοποιήσεις ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων που κρατούνται στις περιοχές αυτές.

Το σχέδιο στοχεύει, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εξάλειψη των τελευταίων εστιών της Χαμάς και στην άσκηση πίεσης για την απελευθέρωση των 50 ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η οργάνωση, εκ των οποίων περίπου 20 φέρονται να είναι εν ζωή. Η πρώτη φάση προβλέπει την κατάληψη της πόλης της Γάζας και των προσφυγικών καταυλισμών στο κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, προκαλώντας τη μετακίνηση περίπου του μισού πληθυσμού προς τη ζώνη Μαουάσι στο νότο, όπου βρίσκεται ανθρωπιστική υποδομή.

Παρά την πιθανή αντίδραση κάποιων υπουργών, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο συνεδριάζει στις 6 μ.μ. της Πέμπτης.

Ισραήλ: Οι 3 φάσεις του σχεδίου

Στη διάρκεια τριών ωρών συζητήσεων με μικρότερη ομάδα την Τρίτη, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εν. Ζαμίρ παρουσίασε στον Νετανιάχου διάφορες στρατιωτικές επιλογές.

Η πρώτη φάση του σχεδίου προβλέπει την έκδοση εντολής εκκένωσης προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας — περίπου 1 εκατ. ανθρώπους — προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη δημιουργία πολιτικών υποδομών στην κεντρική Γάζα, όπως νοσοκομεία και καταυλισμοί για εκτοπισμένους. Αυτή η φάση αναμένεται να διαρκέσει μερικές εβδομάδες.

Στη δεύτερη φάση, το Ισραήλ θα προχωρήσει σε στρατιωτική επίθεση. Σύμφωνα με το Channel 12, αναμένεται ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να εκφωνήσει διάγγελμα με στόχο την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Ο Αμερικανός Πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε στο Bloomberg ότι στόχος είναι η δημιουργία 12 νέων σημείων διανομής βοήθειας (έναντι των 4 σημερινών), με χρηματοδότηση περίπου 1 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Οι ζώνες βοήθειας σχεδιάζεται να λειτουργούν έξω από τον έλεγχο της Χαμάς, υπό ισραηλινή επίβλεψη.

Ισραήλ: Η διάρκεια του σχεδίου

Το στρατιωτικό σκέλος αναμένεται να διαρκέσει 4–5 μήνες, με συμμετοχή 4–5 μεραρχιών του IDF, σύμφωνα με τα μέσα Ynet, Kan και Channel 13. Εκτός από τη Γάζα, οι επιχειρήσεις επεκτείνονται σε περιοχές του κεντρικού τομέα, όπου μέχρι τώρα δεν υπήρχε σοβαρή παρουσία του στρατού.

Ο πληθυσμός αναμένεται να ωθηθεί ακόμα πιο νότια, καθώς οι Ισραηλινοί προχωρούν σε περιοχές που φέρεται να κρατούνται όμηροι. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την αποφυγή κινδύνου για αυτούς.

Η Αίγυπτος και το Κατάρ, σύμφωνα με το Kan, ασκούν πιέσεις μέσω ΗΠΑ για να αποτραπεί η υλοποίηση του σχεδίου, ενώ παράλληλα πιέζουν τη Χαμάς να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Στόχος φέρεται να είναι η ώθηση περισσότερων Παλαιστινίων στη ζώνη Μαουάσι, με σκοπό την "ενθάρρυνση" μετανάστευσης από τη Γάζα.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος εκτιμά, πάντως, ότι οι πιθανότητες επανεκκίνησης συνομιλιών με τη Χαμάς πριν την εφαρμογή του σχεδίου είναι «σχεδόν μηδενικές».

Αντιπαραθέσεις στην ηγεσία του IDF

Ο Αρχηγός Εν. Ζαμίρ φέρεται να έχει εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για την πλήρη κατάληψη της Γάζας. Φέρεται να δήλωσε σε κλειστή σύσκεψη: «Η κατοχή της Λωρίδας θα ρίξει το Ισραήλ σε μια μαύρη τρύπα — ανάληψη ευθύνης για 2 εκατομμύρια Παλαιστινίους, εκκαθαριστικές επιχειρήσεις για χρόνια, ανταρτοπόλεμος και, το σημαντικότερο, κίνδυνος για τους ομήρους.»

Ανώτερος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι το Ισραήλ μπορεί να βρεθεί σε "μοντέλο Βιετνάμ", με μακροχρόνια εμπλοκή και υψηλό κόστος.

Το Kan μετέδωσε ότι εκτιμάται πως δεκάδες Ισραηλινοί στρατιώτες μπορεί να σκοτωθούν και πολλοί ακόμη να τραυματιστούν κατά την επιχείρηση. Από την αρχή των επιχειρήσεων στη Γάζα και στα σύνορα, το Ισραήλ έχει θρηνήσει 459 απώλειες.

Ο Διοικητής της Νότιας Διοίκησης, Υποστράτηγος Γιανίβ Ασόρ, παραδέχθηκε την Τετάρτη ότι υπάρχουν διαφωνίες στην ηγεσία του στρατού, δηλώνοντας: «Αυτές είναι ουσιαστικές, επαγγελματικές διαφωνίες που απορρέουν από την ειλικρινή επιθυμία των διοικητών να κάνουν το σωστό για την ασφάλεια του Ισραήλ.»

Η θέση του Τραμπ

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για την κατάληψη της Γάζας «ανήκει στο Ισραήλ», δείχνοντας ότι δεν θα παρέμβει. Πηγή του Axios ανέφερε ότι βίντεο προπαγάνδας της Χαμάς, όπου φαίνεται ο όμηρος Εβιάταρ Νταβίντ σε απελπιστική κατάσταση, επηρέασε την απόφαση του Τραμπ να αφήσει το Ισραήλ «να κάνει αυτό που πρέπει».

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον δεν υποστηρίζει προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών.

Πηγή: Times of Israel