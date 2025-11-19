Το σχέδιο Τραμπ - Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: Τα 28 σημεία «αλά Γάζα»

Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να συνεργάζεται παρασκηνιακά με τη Ρωσία για την κατάρτιση ενός νέου σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ είναι εμπνευσμένο από την «επιτυχημένη», όπως χαρακτηρίζεται, προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας στη Γάζα.

Υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι είναι αισιόδοξος για το σχέδιο. Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα αντιδράσουν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι υποστηρικτές της.

Οι 4 βασικοί άξονες του σχεδίου του Τραμπ για την Ουκρανία

Τα 28 σημεία του σχεδίου χωρίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Axios:

Ειρήνη στην Ουκρανία Εγγυήσεις ασφάλειας Ασφάλεια στην Ευρώπη Μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Δεν είναι σαφές πώς το σχέδιο προσεγγίζει αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως ο εδαφικός έλεγχος στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται σταδιακά, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερο έδαφος από ό,τι απαιτεί το Κρεμλίνο.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της σύνταξης του σχεδίου και το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο, Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος διευθύνει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας και είναι επίσης βαθιά εμπλεκόμενος στη διπλωματία για την Ουκρανία, δήλωσε στο Axios σε συνέντευξη τη Δευτέρα ότι πέρασε τρεις ημέρες σε συναντήσεις με τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας του Τραμπ, όταν ο Ντμίτριεφ επισκέφθηκε το Μαϊάμι από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.

Ο Ντμίτριεφ εξέφρασε αισιοδοξία για τις πιθανότητες επιτυχίας της συμφωνίας, διότι, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, «αισθανόμαστε ότι η ρωσική θέση πραγματικά ακούγεται».

«Οδηγός» η συνάντηση στην Αλάσκα

Ο Γουίτκοφ αναμενόταν να συναντήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Τετάρτη στην Τουρκία, αλλά ανέβαλε το ταξίδι του, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

Ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι, Rustem Umerov, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Μαϊάμι, όπως επιβεβαίωσε Ουκρανός αξιωματούχος στο Axios.

«Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί εργάζονται πάνω σε κάτι», δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος. «Ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί αυτός ο άσκοπος πόλεμος, αν επιδειχθεί ευελιξία», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Ο Ντμίτριεφ ανέφερε στο Axios ότι η βασική ιδέα ήταν να ληφθούν υπόψιν οι αρχές που συμφώνησαν ο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα τον Αύγουστο και να καταρτιστεί μια πρόταση «για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά και για τον τρόπο αποκατάστασης των σχέσεων ΗΠΑ - Ρωσίας [και] αντιμετώπισης των ανησυχιών της Ρωσίας για την ασφάλεια».

«Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, που βασικά λέει: "Πώς μπορούμε τελικά να φέρουμε διαρκή ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία"», είπε.

Σύμφωνα με τον Ντμίτριεφ, ο στόχος είναι να συνταχθεί ένα έγγραφο με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές πριν από την επόμενη συνάντηση του Τραμπ και του Πούτιν. Τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών στη Βουδαπέστη παραμένουν προς το παρόν σε αναμονή.

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι αυτή η προσπάθεια δεν έχει καμία σχέση με την πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου να συντάξει ένα σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, παρόμοιο με αυτό της Γάζας, το οποίο, όπως είπε, δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας, επειδή αγνοεί τις θέσεις της Ρωσίας.

Ο Ρώσος απεσταλμένος είπε ότι η αμερικανική πλευρά βρίσκεται τώρα στη διαδικασία να εξηγήσει τα «οφέλη» της τρέχουσας προσέγγισής της στους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους.

«Αυτό συμβαίνει με φόντο τις επιπλέον επιτυχίες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η επιρροή της Μόσχας αυξάνεται.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος είχε αρχίσει να ενημερώνει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους για το νέο σχέδιο, εκτός από τους Ουκρανούς.

Ο αξιωματούχος είπε ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα να πείσει τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν και ότι το σχέδιο θα προσαρμοστεί με βάση τις απόψεις των διαφόρων μερών.

«Πιστεύουμε ότι η συγκυρία είναι κατάλληλη για αυτό το σχέδιο τώρα. Αλλά και τα δύο μέρη πρέπει να είναι πρακτικά και ρεαλιστικά», ανέφερε.

Το σχόλιο του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες που δημοσίευσε η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και είπε ότι δεν έχει υπάρξει κάτι νεότερο για πιθανές ειρηνευτικές προτάσεις μετά τη σύνοδο κορυφής των προέδρων Πούτιν-Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα.

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε μαζί σας σχετικά με αυτό το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ σε ενημέρωση του Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP.

Ερωτηθείς να διευκρινίσει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σύγκριση με τις προτάσεις του Πούτιν το 2024 ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχουν νεότερα πέραν των συζητήσεων στη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ.