Σι, Πούτιν και Κιμ: Μία εικόνα που ίσως σηματοδοτεί αλλαγή στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων

Σι Τζινπίνγκ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Κιμ Γιονγκ-ουν. Μία εικόνα που, αν είχε δημοσιευτεί πριν λίγα χρόνια, θα είχε απορριφθεί ως ένα κακόβουλο φωτομοντάζ.

Κι όμως, οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας, συνοδεύονται από τον επικεφαλής ενός «περιθωριοποιημένου» καθεστώτος, του οποίου η αποστολή να εξοπλίσει τη χώρα του με πυρηνικά όπλα είχε συναντήσει την αντίθεση των άλλων δύο.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Guardian σε ανάλυσή του, οι δραματικές αλλαγές στο γεωπολιτικό σκηνικό – η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ – έφεραν κοντά τους Σι, Πούτιν και Κιμ, σε αυτό που πολλοί παρατηρητές αποκαλούν δραματική αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων.

Μετά τη φωτογραφία Σι, Πούτιν και Κιμ

Την Τετάρτη το πρωί, οι τρεις άνδρες βρέθηκαν στην πρώτη σειρά μίας ομάδας περισσότερων από 20 ηγετών παγκοσμίως, καθώς προχωρούσαν προς την πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο για να παρακολουθήσουν την παρέλαση της «ημέρας της νίκης» που σηματοδοτεί το τέλος, πριν από οκτώ δεκαετίες, του παγκόσμιου πολέμου που σύντομα θα οδηγούσε στον πρώτο ψυχρό πόλεμο.

Όταν όμως τελειώσουν οι εορτασμοί της Τετάρτης, οι κυβερνήσεις του Πεκίνου, της Μόσχας και την Πιονγιάνγκ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σημαντικές εσωτερικές προκλήσεις που ενδέχεται να μετατοπίσουν την προσοχή τους από την παγκόσμια πολιτική εξουσίας.

Η οικονομία της Κίνας – η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ – βρίσκεται σε στασιμότητα, εν μέσω αποπληθωριστικών πιέσεων, αργής ανάπτυξης και κατάρρευσης του τομέα των ακινήτων.

Η Ρωσία αρνείται να λάβει μέτρα για να τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία, ο οποίος μαίνεται – με αυξανόμενες απώλειες και από τις δύο πλευρές – για περισσότερα από τρία χρόνια.

Ενώ η οικονομία της Βόρειας Κορέας σημείωσε το 2024 τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων οκτώ ετών, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας. Η άνοδος αυτή δεν οφειλόταν σε αλλαγή της προσέγγισης του Κιμ, αλλά σε μια αλυσιδωτή αντίδραση της απόφασής του να πουλήσει τεράστιες ποσότητες πυραύλων και πυρομαχικών στη Ρωσία.

Ενώ ο Κιμ αξιολογεί τις προοπτικές για μεγαλύτερη συνεργασία με τον νέο φιλελεύθερο πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζέ-μουνγκ, οι οικονομικές προοπτικές της χώρας του εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την απρόβλεπτη πορεία συγκρούσεων που λαμβάνει χώρα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Παρότι ο Σι και ο Πούτιν κάνουν λόγο για «απεριόριστη» συνεργασία, αναλυτές λένε ότι το Πεκίνο είναι ενοχλημένο από τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την άμεση υποστήριξη της Βόρειας Κορέας σε αυτόν.

Ο Σι προσπαθεί να ισορροπήσει τη συμμαχία του με τις δύο χώρες, αποφεύγοντας ταυτόχρονα περαιτέρω κυρώσεις από τις ΗΠΑ και άλλους συμμάχους της Ουκρανίας.

Τραμπ σε Σι: «Δώστε τις θερμότερες ευχές μου στον Πούτιν και στον Κιμ, ενώ συνωμοτείτε κατά των ΗΠΑ»

Υπάρχει, φυσικά, η πιθανότητα τα γεγονότα της Τετάρτης να συγκεντρώσουν την προσοχή του Τραμπ και άλλων δυτικών ηγετών. Αν και δεν ήταν στην λίστα των καλεσμένων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι παρακολουθούσε τα γεγονότα στην κινεζική πρωτεύουσα.

Σε μια αιχμηρή ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ υπενθύμισε στον Σι τον ρόλο των ΗΠΑ στην ήττα της Ιαπωνίας πριν από 80 χρόνια, προσθέτοντας: «Εύχομαι στον πρόεδρο Σι και στον υπέροχο λαό της Κίνας μια υπέροχη και αξέχαστη ημέρα εορτασμού. Παρακαλώ, δώστε τις θερμότερες ευχές μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Ο συμβολισμός της πρώτης συνάντησης μεταξύ του Σι, του Πούτιν και του Κιμ ήταν τόσο ισχυρός που απειλούσε να επισκιάσει την τεράστια στρατιωτική παρέλαση που διέσχιζε τους δρόμους της κινεζικής πρωτεύουσας.

Οι εικόνες που έρχονται από το Πεκίνο αποδεικνύουν ότι ο «άξονας της αναταραχής», με τον Σι να αποτελεί τον πυρήνα του, έχει ξεπεράσει το στάδιο της υπόθεσης και έχει εισέλθει στον χαοτικό κόσμο της ρεαλπολιτίκ.

Πώς ακριβώς μια εντυπωσιακή φωτογράφιση θα μεταφραστεί σε δράση, μένει να δούμε, αλλά οι ηγέτες στις πρωτεύουσες από την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο έως το Τόκιο και τη Σεούλ σίγουρα παρακολουθούν με ένα μείγμα περιέργειας και ανησυχίας.

Πηγή: Guardian