Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα είναι ασταμάτητη - Η ειρήνη θα θριαμβεύσει»

Ο πρόεδρος Σι διατρανώνει πως η Κίνα είναι «ασταμάτητη» πριν από πελώρια στρατιωτική παρέλαση.

Σι Τζινπίνγκ | AP Photo
Ο Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Κίνα είναι «ασταμάτητη», κατά τη διάρκεια ομιλίας του κατά την έναρξη της τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο κατά την επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με παρόντες πολλούς ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε.

«Σήμερα, η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο κινέζος πρόεδρος.

ΚΟΣΜΟΣ